Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada lig etabının son maçında bugün deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar 36 takım arasında ilk 16'ya girerek play-off'ta seri başı olmak istiyor.

Manchester'daki Etihad Stadı'nda oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak.

TRT 1'den canlı yayımlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray, uzun süre sonra bir maça tam kadro çıkacak.

En son 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği maçında forma giyen Wilfried Singo'nun da bugünkü maçla kadroya dönmesi bekleniyor.

Ara transferde takıma katılan Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği bugünkü karşılaşmada oynayamayacak.

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı forma giyecek.

Manchester City'de ise Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun sakatlıkları sürüyor.

Bodo/Glimt maçında kırmızı kart gören Rodri de bugünkü maçta cezalı.

Manchester City'nin ara transferde kadrosuna kattığı Marc Guehi ve Antoine Semenyo da statü gereği bu maçta kadroda yok.

İki takımın muhtemel 11'leri şöyle:

Manchester City : Donnarumma, Lewis, Khusanov, Nathan Ake, Ait Nouri, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Doku, Haaland.

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Şampiyonlar Ligi'nde oyuncularımızın maça odaklanması çok farklı oluyor. Burada her hata çok çabuk rakip tarafından değerlendirilebiliyor" dedi.

Buruk, "Beraber savunma yapmalıyız. Katı savunma değil ama Galatasaray her zaman rakibe topu vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu deneyeceğiz" diye konuştu.

İlkay Gündoğan da basın toplantısında, "Benim için özel, duygusal ve biraz da tuhaf olacağını düşündüğüm bir maç. Eski takım arkadaşlarıma karşı oynayacağım" dedi.

Manchester City için "Ben hala bu futbol kulübünün, takımın ve teknik direktörün bir taraftarıyım" diyen İlkay Gündoğan, eski takım arkadaşı Erling Haaland için ise "gol makinesi" ifadesini kullandı.

Gündoğan, "Onu takım olarak savunmamız ve şans bulacağı pozisyonlara girmesini engellememiz gerek" diye konuştu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise basın toplantısında Galatasaray'ın kalitesini övdü ve kazanmak için "büyük bir çaba" göstermeleri gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın güçlü ve teknik özel oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Guardiola, tamamen maça odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Guardiola, takımın yıldız golcüsü Haaland'ın en son 7 Ocak'ta fileleri havalandırdığının hatırlatılması üzerine, "Daha fazla fırsat yaratırsak, Haaland gol atacaktır. Forvetleri, golcüleri asla hafife almayın çünkü her zaman sizi susturacaklardır" dedi.

Play-off hesapları

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 maçta Galatasaray 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10; Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı.

36 takımlı lig etabında son maçlara Galatasaray 17., Manchester City ise 11. sırada giriyor.

Lig etabında son 18 maç da aynı saatte başlayacak.

Son maçlarda çok büyük sürprizler olmaması halinde, Galatasaray ilk 24 takım arasına girerek tur atlayacak.

Sarı-Kırmızılılar bugünkü maçı kazanarak lig etabını ilk 16 sırada tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta avantaj yakalayacak ve ikinci maçı İstanbul'da oynayacak.

Lig etabını ilk 8 sırada bitirecek takımlar ise play-off'u maç yapmadan geçerek doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Manchester City'nin lig etabını ilk 8 sırada bitirebilmesi için öncelikle Galatasaray maçını kazanması gerekiyor.

Ancak City'nin bugünkü karşılaşmayı kazansa bile ilk 8 dışında kalma ihtimali bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları Şubat, son 16 turu maçları Mart ayında oynanacak.