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G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti

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İtalya'nın ev sahipliğinde Borgo Eganazia kasabasında düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet başkanları ve cumhurbaşkanları, aile fotoğrafı çekimi için basın mensuplarına poz verdi. Aile fotoğrafı için toplanan devlet başkanları ve cumhurbaşkanları, paraşüt gösterisini izledi. O anlarda ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne doğru yürümesi kameraya yansıdı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Biden'ı kolundan tutup diğer liderlerin yanına getirdi.

Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı İtalya'nın Pulya bölgesinde başladı. Zirveye ise aile fotoğrafı sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın garip halleri damgasını vurdu.

İtalya'nın ev sahipliğinde Borgo Eganazia kasabasında düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet başkanları ve cumhurbaşkanları, aile fotoğrafı çekimi için basın mensuplarına poz verdi.

G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti

BIDEN YİNE DALIP GİTTİ

Liderler, aile fotoğrafı için bir araya gelerek alandaki paraşüt gösterisini izledi. Gösteri esnasında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne doğru yürümesi dikkatlerden kaçmadı. O anlarda ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Biden'ı kolundan tutup diğer liderlerin yanına getirdi.

G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti

G7'NİN ORTAYA ÇIKIŞI

1970'lerin enerji krizi, resesyon ve yüksek enflasyon gibi makroekonomik sorunlarına cevap olarak 1975'te oluşturulan G7'de, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya yer alıyor. "Modası geçmiş ülkeler grubu" olmakla da eleştirilen G7'nin ajandasında sadece ekonomik sorunlar bulunmuyor. Dış politika, jeopolitik çatışmalar ve güvenlik de grubun ajandasında önemli yer tutuyor.

G7, 1975'ten bu yana ekonomik politikaları ve güncel konuları ele almak için her yıl bir ülkenin ev sahipliğinde toplanırken, zirvenin gündemi o yılın koşullarına göre belirleniyor. Dünya nüfusunun yüzde 10'u (yaklaşık 800 milyon) G7 ülkelerinde yaşıyor. Küresel GSYH'nin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan G7 ülkelerinin, küresel ticarete ve uluslararası finans sistemine hakim olması dikkati çekiyor.

G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra G7'ye düzenli olarak katılan Rusya'nın 1998'de gruba resmi üye olmasıyla G8 oluşturuldu ancak bu uzun ömürlü olmadı. Rusya, 2014'te Ukrayna'ya ait olan Kırım Yarımadası'nı ilhak ettikten sonra G8 grubundan çıkarıldı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisine ve en büyük nüfusuna sahip Çin'in ve dünyanın ikinci büyük nüfusuna sahip Hindistan'ın G7 üyesi olmaması dikkati çekiyor. Ev sahibi ülke; grup içinde olmayan ülkeleri, bölgesel ve diğer uluslararası organizasyonları zirveye davet edebiliyor. AB, G7 üyesi olmamasına karşın yıllık liderler zirvesine sürekli katılıyor.

Kaynak: AA / Dünya

Giorgia Meloni Joe Biden İtalya Politika Dünya Güncel Haberler

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