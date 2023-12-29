Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail, bölgeyi adeta kan gölüne çevirdi. 21 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, Hamas ile çatışmalara devam ederken Fransız basınından hayli iddiali bir haber servis edildi.

"7 EKİM'DEKİ OPERASYON HİZBULLAH LİDERİNDEN BİLE GİZLENDİ"

Fransız Le Figaro gazetesi Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırı öncesi yaptığı hazırlıkları okuyucuları ile paylaştı. Gazetenin ulaştığı kaynaklara göre Hamas operasyon hazırlıklarını büyük bir gizlilik içinde yürüttü. Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'a bile saldırıdan sadece bir kaç dakika önce haber verildi.

"HAMAS TEMSİLCİSİ SALDIRIYI MEDYADAN ÖĞRENDİ"

Hamas'ın 7 Ekim planını bir avuç üst düzey isim dışında kimsenin bilmediğini belirten Le Figaro, Hamas lideri Sinwar'ın kartlarını göğsüne çok yakın tuttuğunu, planlarını Hamas'ın ağır isimlerinden bile sakladığını yazdı. Örneğin Hamas'ın Lübnan'daki temsilcisi Usame Hamdan saldırıyı medyadan öğrendi.

"ASKERİ KANADIN BAŞINDAKİ İSİM YAHYA SİNWAR DEĞİL KARDEŞİYMİŞ"

Gazetenin haberinde ayrıca İsrail'e benzer bir saldırı planlayan Hizbullah'ın bu durumdan memnun olmadığı öne sürüldü ve Hamas'ın Hizbullah'tan daha güçlü bir destek beklediği ancak bunu bulamadığı iddia edildi. Üyelerine aylar boyunca gizli eğitim veren Hamas'ın İsrail'i yanıltmak için üst düzey komutanların değiştirdiğini duyurduğunu ancak bu komutanların görevlerine devam ettiğini yazan Le Figoro'ya konuşan Ürdünlü bir kaynak Kassam Tugayları'nın başında olduğu bilinen Muhammed Deif'in de artık aktif görevde olmadığını silahlı kanadının gerçek liderinin aslında Yahya Sinwar'ın küçük kardeşi Muhammed Sinwar olduğunu öne sürdü.

DEİF'İN BAŞINA KOYDUKLARI ÖDÜLÜN 3 KATINI SUNDULAR

Gazze metrosunun mimarı olarak bilinen 'misafir' kod adlı Muhammed Deif İsrail'in en az yedi suikast girişimine maruz kaldı. İngiliz Telegraph gazetesine konuşan bir kaynak da Deif'in bir gözünü ve muhtemelen bazı uzuvlarını kaybettiğini öne sürerek, "Deif ölmedi, bastonla yürüyor ama kafası hala çalışıyor. Hala saygı duyulan bir isim, askeri kanattaki problemleri çözüyor ama askeri kanadın başındaki asıl isim Yahya Sinwar'ın kardeşi Muhammed'dir" demişti. Times of Israel gazetesi de Muhammed Sinwar'ın Gazze'nin en çok aranan isimlerinden biri olduğunu, İsrail'in onun için Deif'in başına koyduğu ödülün üç katını sunduğunu yazdı.