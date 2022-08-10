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Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında 6 bin hektar alan kül oldu

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Fransa'da tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesinde yeniden orman yangını çıktı, en az 6 bin hektarlık alan küle dönerken, 16 ev yandı, 6 bin kişi de tahliye edildi.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Fransa, son iki ayda kıtada birden fazla orman yangınına yol açan sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkenin güneyinde geçtiğimiz ay ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiği Gironde bölgesinden yeniden alevler yükseldi.

Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle 500 itfaiyecinin seferber edildiği bildirildi. Hostens komünündeki şiddetli yangının komşu bölge Landes'e de sıçradığı belirtildi. Hostens, Saint-Magne ve Belin-Beliet'te 6 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, "Yangın, Belin-Beliet kasabasının çeşitli bölgelerinde 16 evi yok etti, herhangi bir yaralanma söz konusu değil" denildi.

Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında 6 bin hektar alan kül oldu

Yangında şu ana kadar 6 bin hektar alanın kül olduğu aktarılırken, Gironde'dedeki yeni yangının Landiras'ta Temmuz ayında çıkan ve kontrol altına alınamadığı belirtilen yangından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Gironde'de Temmuz ayında iki farklı noktada çıkan orman yangınlarında 20 bin hektardan fazla alan kül olurken, yaklaşık 40 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında 6 bin hektar alan kül oldu

Fransa'da bu yıl 50 bin hektardan fazla alan yandı. Lozere'nin güneybatısında iki gün önce çıkan yangın, Aveyron'a yayıldı. Yangında en az 700 hektar alan kül olurken, 3 binden fazla kişi tahliye edildi. Drum'da ise Cuma akşamı çıkan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Alevler 220 hektarlık alanı küle çevirdi, 3 itfaiyeciyi yaraladı. Pazartesi akşamı başlayan başka bir yangında ise Charente'nin güneyindeki 150 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre 2022 yılının başından bu yana Fransa'da 50 bin hektardan fazla alan, orman yangınlarından etkilendi.

Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında 6 bin hektar alan kül oldu

Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında 6 bin hektar alan kül oldu

Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında 6 bin hektar alan kül oldu

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Togo Cumhuriyeti Orman Yangını Fransa Dünya Güncel Haberler

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