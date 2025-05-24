Fransa'da büyük elektrik kesintisi! 160 bin hane karanlığa gömüldü

Fransa'da büyük elektrik kesintisi! 160 bin hane karanlığa gömüldü
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İspanya'nın ardından şimdi de Fransa'nın Alpes-Maritimes vilayetinde büyük bir elektrik kesintisi yaşandı. 160 bin haneye elektrik verilemezken kesintiden Cannes Film Festivali de etkilendi. Fransız elektrik iletim şebekesi yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesi sonucu elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirdi.

Geçtiğimiz ay yaşanan arıza nedeniyle İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde elektrikler kesildi. Kesintiler nedeniyle metrolar durdu, sönen trafik ışıkları nedeniyle trafik kilitlendi ve ülke kaosa sürüklendi. Şimdi de aynı manzara Fransa'da yaşanıyor.

Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes Valiliği, Alpes-Maritimes vilayetinin batısında ciddi bir elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi. Açıklamada, Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) servislerinin durumu düzeltmek için çalıştığı belirtilirken, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Fransa'da büyük elektrik kesintisi! 160 bin hane karanlığa gömüldü

160 BİN HANE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Akdeniz'de RTE hesabından X'te yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden Cannes ve çevresindeki kentlerin etkilendiğini ve 160 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı. Açıklamada, RTE ve ülkenin elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'in ekiplerinin elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, yaşanan olumsuzluktan ötürü özür dilendi.

Fransa'da büyük elektrik kesintisi! 160 bin hane karanlığa gömüldü

YÜKSEK GERİLİM HATTINA AİT DİREK DEVRİLDİ

Fransız basınındaki haberlere göre, RTE, bu sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin bu elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti. RTE, gece Cannes çevresinde bir elektrik trafosunda çıkan yangının, elektrik şebekesinin güçsüzleşmesine neden olduğunu kaydetti.

Fransa'da büyük elektrik kesintisi! 160 bin hane karanlığa gömüldü

CANNES FİLM GÖSTERİMİ YARIDA KALDI

78. Cannes Film Festivali'ni de etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle "Sirat" filminin gösterimi yarıda kesildi. Elektrik kesintisinden etkilenen kentlerde yerel saatle 10.00'dan bu yana trafik lambaları çalışmazken, bu durum ulaşımı zorlaştırıyor. Festivalin bu akşamki kapanış töreninin, jeneratör sayesinde sorun olmadan yapılacağı belirtildi.

Fransa'da büyük elektrik kesintisi! 160 bin hane karanlığa gömüldü

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Dünya
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