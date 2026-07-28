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Türkiye'den Fransa'ya yangın söndürme uçağı desteği, Macron'dan Türkçe teşekkür

Türkiye'den Fransa'ya yangın söndürme uçağı desteği, Macron'dan Türkçe teşekkür
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Fransa'daki orman yangınlarına müdahale için Türkiye, 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, desteği duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sosyal medyadan Türkçe 'Teşekkürler Türkiye' paylaşımı yaptı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin ülkesindeki orman yangınlarına müdahale için 2 yangın söndürme uçağı göndermesinin ardından sanal medya hesabından Türkçe, "Teşekkürler Türkiye" paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya'nın ardından orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa'ya da destek sağlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hareket edildiğini aktaran Bakan Yumaklı, Fransa'nın destek talebi üzerine 2 yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini duyurdu. Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini vurgulayan Yumaklı, görev için yola çıkan mürettebata ve sahada mücadele eden ekiplere başarılar diledi.

Bakan Yumaklı, Avrupa'da günlerdir süren yangınlara müdahalenin zorluğuna dikkat çekerek, "Ormanlar, bizlere emanet değil; gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN TÜRKÇE MESAJ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin ülkesindeki orman yangınlarına müdahale için 2 yangın söndürme uçağı göndermesinin ardından sanal medya hesabından Türkçe, "Teşekkürler Türkiye" paylaşımında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın uçakların görevlendirildiğine ilişkin açıklamasını alıntılayan Macron, Türkiye'nin desteğine Türkçe teşekkür ederek yanıt verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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