Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir bira şişesini tüketmesiyle 'toksik erkeklik' suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir bira şişesini 17 saniyede tüketmesi sebebiyle 'toksik erkeklik' suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Yeşil Parti Milletvekili Sandrine Rousseau, Twitter'da, bu durumu 'politik liderlikte toksik erkeklik' olarak nitelendirdi. Macron'un spor hayranı olarak bilinmesine rağmen, Fransız halkının çoğunun görüşüne göre bir politikacı olarak halkla bağlantısını kaybettiği belirtiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir bira şişesini 17 saniyede tüketmesi sebebiyle "toksik erkeklik" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Cumhurbaşkanı'nın, birbira şişesini bitirdiği anı gösteren bir video sosyal medyada ve Fransız televizyon kanallarında yayınlandı. Video, Cumhurbaşkanı'nın Cumartesi günü Paris'teki Stade de France'da oynanan bir maçın ardından Toulouse soyunma odasında bira şişesi alırken çekilmişti.

Yeşil Parti Milletvekili Sandrine Rousseau, Twitter'da, bu durumu "politik liderlikte toksik erkeklik" olarak nitelendirdi. İktidardaki parti milletvekili Jean-Rene Cazeneuve ise Macron'un sadece oyuncuların sevincine ortak olduğunu ve onların geleneklerine katıldığını savundu.

Cumhurbaşkanı Macron, bir spor hayranı olarak biliniyor ve Fransız spor takımlarının soyunma odalarını sık sık ziyaret eder. Daha önce Les Bleus'un Dünya Kupası finalini kaybettikten sonra, takımın soyunma odasında duygusal bir konuşma yapmıştı.

Bununla birlikte, Fransız halkının çoğunun görüşüne göre Macron, bir politikacı olarak halkla bağlantısını kaybetti. Bu yıl Mart ve Nisan aylarında, emeklilik yaşı üzerindeki popüler olmayan bir artışı uygulaması nedeniyle popülerliği tarihi düşük seviyelere indi. Cumartesi günü maçtan önce sahada göründüğünde, seyircilerden bazıları tarafından yuhalandı.

Fransa'da alkol tüketimi son 50 yılda düşmüştür, ancak hala her yıl yaklaşık 49.000 ölüme neden olmaktadır. Sağlık Bakanlığı'na göre, aşırı alkol tüketimi hastaneye yatışların ana sebeplerinden biridir.