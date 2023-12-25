Florida'da dev timsah piton yılanını parçaladı

Florida Everglades'ta dev bir timsahın piton yılanının parçaladığı anlara ait görüntüler, bisikletçi Alison Joslyn tarafından kayda alındı.

Dayanıklılık sporcularından ve vahşi yaşam fotoğrafçılığına tutkulu olan Alison Joslyn, eğitim yaparken Shark Valley bölgesinde bisiklet sürerken timsah ve piton arasındaki ölümcül kavgayı kaydetti.

TİMSAHA ZARAR VEREBİLİR

Joslyn, yılanın ısırığının timsahın ağzındaki yumuşak dokulara zarar verebileceğini düşünerek, "Zehirli olmasalar da, yılanın hayatta kalmak için savaşırken timsahın ağzındaki veya boğazındaki yumuşak dokulara zarar verebileceğini düşündüm" dedi.,

EYALETE ÖZGÜ DEĞİLLER

Florida Balık ve Yaban Hayatı Komisyonu, bu hayvanların yakalandıkları anda acı çektirmeden öldürülmeli. Pitonlar, Florida'da istilacı bir tür ve eyalete özgü değiller. Everglades'ın hassas ekosistemine zarar vermişlerdir.