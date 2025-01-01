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Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti

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İstanbul'da toplanan yüz binlerce kişi Filistin'e destek için Galata Köprüsü'ne yürürken etkinlik sırasında açılan bir pankart dikkat çekti. Bir kadının ellerinde yükselen kartonda "Bizim dinimizde kuşlar filleri yener" yazdığı görüldü.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinde kılınan sabah namazının ardından katılımcılar Galata Köprüsü'ne kortejler eşliğinde yürüdü.

Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti

MEŞALELER YAKIP BAYRAK SALLADILAR

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için bazı katılımcılar da belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi. Eylemi teknelerden takip edenler de meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları salladı.

Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI DURDURUN"

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti

YÜRÜYÜŞTE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Yürüyüş sırasında açılan bir pankart ise etkinliğe katılanların bile dikkatini çekti. Bir kadının elinde yükselen kartonda "Bizim dinimizde kuşlar filleri yener" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (60)

Haber YorumlarıJokerAllame:

son dakika: yürüyüş için katılan ekiplere yemek olarak makarna ve çay dağıtıldı :)

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Haber YorumlarıJY:

ULAN NE MASAL SEVER MİLLETİMİZ YA.

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Gerçek müslüman filistinde yürürr. Burası türkiye sg filistine yürü

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Yorum Beğenme143
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

E öyleyse hadi o yürüyüş yapanları ortadoğuya gönderelim işiniz gücünüz show çakma süslümanlar

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme151
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Haber YorumlarıDoğrucu:

Camilerde dualar işe yaramadığını anladılar :)) camilerin hiç vir işe haramadığını filistindende anlamadılar mallar

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Yorum Beğenme154
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Haber YorumlarıKadir Özer:

Niye yenmiyor ozamn yıllardır

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Allah israilden yana galıba yada yok.. ikisinden biri kesin

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıMGk:

Esad denen KUŞbeyinli de bunlarla dalga geçti Fil'lerine güvendi sonu malum...

Yorum Beğen83
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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Yani zeka gücü her zaman yener

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıVahit Tutal:

Tabi tabi

Yorum Beğen27
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