İsrail'in 7 Ekim'den beri durmaksızın saldırdığı Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 488'e ulaştı. Can kaybının yanı sıra, 1.250'si çocuk olmak üzere 2 bin kişinin de enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Gazze'de can kaybı 9 bin 488'e yükseldi! Enkaz altındaki çocuk sayısı da korkunç boyutta

Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 3 bin 900'u çocuk olmak üzere ölü sayısı 9 bin 488'e ulaştı. Yaralı sayısı ise bugün itibariyle 24 bin 158 olarak açıklandı.

2 BİN KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölen 9 bin 488 kişinin yüzde 70'nin çocuk, kadın ve yaşlılar olduğunu ifade etti. Bakanlık 1.250'si çocuk olmak üzere 2 bin kişinin enkaz altında kaybolduğunu vurguladı. 150 sağlık çalışanının öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 27 ambulansın ise isabet alarak hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

HAYAT KURTARAN TÜM HİZMETLER DURMAK ÜZERE

Bakanlık uluslararası kurumlara çağrıda bulunarak, "Al-Shifa Tıp Kompleksi ve Endonezya Hastanesi'nin ikincil jeneratörleri kullanılarak hassas hizmetlerini birkaç gün sürdürme girişimleri başarısız olacak ve hastanelere yakıt veya elektrik sağlanmadığı takdirde hayat kurtaran tüm hizmetler duracaktır" ifadelerini kullandı.

BİR OKULU DAHA VURDULAR

Günlerdir yoğun bir şekilde hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarına saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, son olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Fahura Okulunu bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

"BİNLERCE SİVİLİ BARINDIRIYORDU"

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal kuvvetlerinin Cibaliya Mülteci Kampı batısında binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran El-Fahura Okulunu bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı" ifadelerine yer verildi.

El-Fahura Okulunun hedef alınması, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırması sırasında gerçekleşti.