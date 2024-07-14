FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Pensilvanya'da seçim kampanyası kapsamında düzenlediği mitingde suikast girişiminde bulunuldu. Silahların patlamasıyla kanlar içinde kalan Trump gizli servis ajanları tarafından bölgeden uzaklaştırılırken saldırgan ve 1 izleyici hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Trump'a yönelik saldırı sonrasında soruşturma başlatan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), suikast girişiminde bulunan kişinin kimliğini de açıkladı.

GİZLİ SERVİS AJANLARI SANİYELER İÇİNDE ÖLDÜRDÜ

FBI'a göre miting sırasında Trump'ı kanlar içinde bırakan ve Gizli Servis ajanları tarafından saniyeler içinde etkisiz hale getirilen saldırgan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks.

"SİLAHIYLA BİRLİKTE SÜRÜNEREK ÇATIYA ÇIKTI"

Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından görgü tanıklarından da dikkat çeken açıklamalar geldi. Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Greg Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını dile getirdi.

TRUMP'A ATEŞ ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Trump'a yönelik saldırı gerçekleştirdiği açıklanan Thomas Matthew Crooks'un çatıdan kürsüye doğru atış yaptığı ve saniyeler içinde gizli servis ajanları tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüler de ortaya çıktı.

FBI'DAN "KİMLİĞİ BELİRLEMEYE YAKINIZ" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

FBI Yetkilisi Kevin Rojek, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada halihazırda suç mahallinde aktif incelemenin sürdüğünü vurgulayarak, saldırganın amacının da araştırıldığını ifade etmişti. "Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakınız, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacağız" diyen Rojek, çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.

"SEÇİM MİTİNGİ İÇİN FBI'DAN DESTEK İSTENMEDİ"

Rojek, saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin de araştırıldığını aktararak, halihazırda ilave bir tehdit olduğuna dair bulgunun bulunmadığını söylemişti. Seçim mitingi için FBI'dan ilave destek istenmediğini belirten Rojek, güvenlik zafiyeti olup olmadığına ilişkin soruları cevaplamaktan kaçındı.