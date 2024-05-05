İsveç'in Malmö Kenti Eurovision 2024'e Ev Sahipliği Yapacak

İsveç’in Malmö kenti bu yıl 68’incisi düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Renkli sahne şovları, akıllarda yer eden şarkılarıyla Eurovision, her yıl Avrupa müzik sahnesinin önemli müzik olaylarından birini oluşturuyor.

BBC Müzik Muhabiri Mark Savage, “bazen sürprizlerini tüketse ve eski ihtişamının da bir nostalji olduğunu düşündürse de, yarışmanın her zaman büyülü, dokunaklı ve duygusal olduğu” yorumunu yapıyor.

Eurovision 2024’le ilgili öne çıkanları derledik:

Eurovision ne zaman?

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Eurovision 2023’ü pop şarkıcısı Loreen, ülkesi İsveç adına kazandı. Loreen, 2012'de kazandığı zaferin ardından yarışmayı iki kez kazanan ilk kadın oldu.

Yarışmaya bu nedenle bu sene İsveç’in Malmö kentindeki Malmö Arena ev sahipliği yapacak.

7 Mayıs Salı günü ilk yarı finali gerçekleşecek. İkinci yarı final iki gün sonra 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Büyük final ise 11 Mayıs Cumartesi akşamı.

Yarışmanın sunuculuk görevini İsveçli komedyen Petra Mede ve İsveçli aktris Malin Åkerman ikilisi üstlenecek.

Malmö 1992 ve 2013'ten sonra Eurovision’a üçüncü kez ev sahipliği yapıyor.

İsveç, daha önce 1975, 2000 ve 2016 yıllarında Stockholm'de, 1985 yılında Göteborg'da yarışmayı düzenlemişti. 2024 Eurovison ise ülkenin yedinci ev sahipliği olacak.

Bu yılki yarışmanın sloganı geçen yılki gibi “United By Music” (Müzik Birleştirir) olacak.

Yarı finalde hangi ülkeler var?

Yarışmanın beş ülkesi Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık her yıl olduğu gibi yarışma finaline doğrudan katılacaklar.

İsveç de ev sahipliği nedeniyle finalde sahne alacak. Büyük Final için ön elemeyi geçmiş olmalarına rağmen bu ülkeler gösterinin bir parçası olarak yarı finallerde de sahne alacaklar.

Eurovision 2024 yarı finalinde daha önce birincilik kazanan kadın sanatçılar misafir olacak.

2003 yılında yarışmada ilk kez birinci gelen Türkiye, 2012’den beri yarışmaya katılmıyor. Bu, bu yıl da değişmeyecek.

Türkiye’ye birincilik getiren Sertab Erener, Malmö’de “Everyway That I Can” şarkısını bir kez daha seslendirecek.

2005’te Yunanistan adına yarışan ve birinci olan Helena Paparizou “My Number One” ve 1999’da İsveç’e birinciliği getiren Charlotte Perrelli de “Take Me to Your Heaven” şarkısını söyleyecek.

Yarı finalde yarışacak ülkeler ve torbalar ise şöyle:

Torba 1: Arnavutluk, Avusturya, İsviçre, Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya

Torba 2: Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Norveç

Torba 3: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Ukrayna

Torba 4: Kıbrıs, Yunanistan, İrlanda, Malta, Portekiz, San Marino

Torba 5: Belçika, Çekya, Lüksemburg, Hollanda, Moldova, Polonya

Hırvatistan, İrlanda, Ukrayna ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu on beş ülke 7 Mayıs Salı günü ilk yarı finalde yarışacak.

Avusturya, Danimarka, Yunanistan ve İsrail'in de aralarında bulunduğu on altı ülke ise 9 Mayıs Perşembe günü ikinci yarı finalde yer alacak.

Çoğu Eurovision ülkesi Avrupalı.

Ancak 2015’te Eurovision'un 60. yıldönümü kutlamalak için davet edilen Avustralya her yıl yarışmaya katılıyor. Ancak Avustralya kazanması halinde ev sahipliği yapamıyor.

İsrail de dahil olmak üzere diğer Avrupalı olmayan ülkeler yarışmaya, etkinliği düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği (EBU) üyesi oldukları için katılmakta.

İsrail'in katılımı

İsrail'i temsil edecek Eden Golan, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına atıfta bulunduğu düşünülen, ülkenin orijinal şarkısı “October Rain”in yeniden yazılmış bir versiyonu olan “Hurricane” adlı şarkıyı söyleyecek.

İsrail'in kamu yayıncısı Kan'a göre şarkı sözleri kişisel bir kriz yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Yarışmanın organizatörleri, İsrail'in şarkısını, sözlerini "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiğini söyleyerek yarışmadan men etmişti.

İsrail devlet televizyonu Kan, ilk olarak 7 Ekim'deki Hamas saldırısına gönderme yapan şarkının sözlerinin değişmeyeceğini ilan etmişti.

Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin yarışmaya katılmasını sağlayacak "gerekli değişikliklerin" yapılması çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Kan, yarışmada İsrail adına yer alacak şarkının sözlerinin değişmesi için organizatörlere başvuruda bulundu.

Türkçeye "Ekim Yağmuru" olarak çevrilen şarkının sözleri İngilizce yazılmıştı. Şarkının sözlerinde, "Hepsi iyi çocuklardı, her biri. Erkeklerin ağlamadığını kim söylemiş? Saatlerce... Ve çiçekler. Hayat korkaklar için bir oyun değil" ifadeleri yer alıyor.

Şarkıdaki "çiçek" sözlerinin, savaşta hayatını kaybedenlere yapılmış bir gönderme olduğu belirtiliyor.

Ancak dünya çapında İsrail’i Gazze’de büyük bir yıkıma neden olan saldırıları nedeniyle yarışmaya dahil edilmemesi için çağrılarda bulunulmuştu.

İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç'te benzer itirazlar dile getirildi. Bu ülkelerde sanatçılar, bunun gerekçesi olarak Rusya'nın iki yıl önce başlayan Ukrayna işgali sonrası diskalifiye edilmesini gösterdi.

Eurovision organizatörleri, Ukrayna ve Gazze'deki durumların farklı olduğunu söyleyerek İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrılarına direndi.

Oylama nasıl yapılıyor?

Yarı finaller, halk oylamasıyla yapılıyor.

Finale kalan ülkeler ise jüri ve halk oylamasıyla oylanıyor.

Her ülke tarafından 10 şarkının her birine puan veriliyor. Ancak ülkeler kendi ülkelerinin şarkısına oy veremiyorlar.

Halk oylamasında en yüksek puan 12, ikinci en yüksek puan 10, üçüncü en yüksek puan da sekiz. Daha sonra sonra yediden başlayarak bire kadar puanlama yapılıyor.

Her katılımcı ülke yayıncısı EBU'ya giriş ücreti ödüyor.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere en çok ödeme yapan ülkeler. Ancak BBC katkısını kamuoyuna açıklamıyor.

Liverpool'da 2023 etkinliğini düzenlemenin BBC'ye 8 milyon ila 17 milyon sterline mal olduğu düşünülüyor.

Birleşik Krallık hükümeti 10 milyon sterlin, Liverpool'daki yerel yetkililer ise 4 milyon sterlin verdi.