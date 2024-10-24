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Eski İspanya Kralı'nın TV sunucusu olan metresi ile çekilmiş gizli görüntüleri yayınlandı

Eski İspanya Kralı'nın TV sunucusu olan metresi ile çekilmiş gizli görüntüleri yayınlandı
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İspanya eski Kralı Juan Carlos'un 1994'te TV sunucusu Barbara Rey ile yaşadığı gizli ilişki şantaja dönüştü. Rey'in 13 yaşındaki oğlu Angel'i fotoğraf çekmeye zorladığı ortaya çıktı. İspanya gizli servisi görüntülerin yayınlanmaması için Rey'e 10 yıl boyunca ödeme yaptı. Rey'in yok etmesi gereken görüntülerin bir kısmını sakladığı ve oğlunun bunları geçen ay bir Hollanda dergisine sattığı ortaya çıktı.

İspanya eski Kralı Juan Carlos'un 1994 yılında yaşadığı gizli ilişki, yıllar sonra şantaj skandalıyla gün yüzüne çıktı.

Olayın merkezinde, ünlü TV sunucusu ve aktris Barbara Rey ile 13 yaşındaki oğlu Angel Cristo yer alıyor. Rey'in oğlu Angel, annesinin kendisini Kral' ile beraberken gizli bir şekilde fotoğraflarını çekmeye zorladığını açıkladı.

Rey, o dönem Kraliçe Sofia ile evli olan Kral Juan Carlos'u evine davet etti. Angel, komşunun evinden gizlice fotoğraflar çekti. Ayrıca evde gizli kamera kayıtları da yapıldı.

Bu görüntüler daha sonra şantaj malzemesi olarak kullanıldı. İspanya gizli servisi, görüntülerin ortaya çıkmaması için Rey'e 10 yıl boyunca düzenli ödeme yaptı. Toplam ödenen miktar yaklaşık 3 milyon pound'u buldu.

Rey'in tüm görüntüleri yok etmesi gerekiyordu, ancak bazılarını sakladı. Oğlu Angel, bu görüntülerin bir kısmını geçen ay bir Hollanda dergisine sattı.

O dönemde İspanya medyası bu ilişkiyi biliyordu ancak kraliyet ailesini korumak için yayınlamadı. Juan Carlos, Franco diktatörlüğü sonrası modern İspanya'nın simgesi olarak görülüyordu.

Kral Juan Carlos, 2014'te çeşitli skandallar nedeniyle tahttan çekildi ve Dubai'ye yerleşti. Daha sonra yaşanan mali skandallar nedeniyle kraliyet ailesinden aldığı maaş da kesildi.

Rey, Juan Carlos ve İspanya Kraliyet Ailesi, olayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Eski İspanya Kralı'nın TV sunucusu olan metresi ile çekilmiş gizli görüntüleri yayınlandı

Eski İspanya Kralı'nın TV sunucusu olan metresi ile çekilmiş gizli görüntüleri yayınlandı

Eski İspanya Kralı'nın TV sunucusu olan metresi ile çekilmiş gizli görüntüleri yayınlandı

Eski İspanya Kralı'nın TV sunucusu olan metresi ile çekilmiş gizli görüntüleri yayınlandı

Eski İspanya Kralı'nın TV sunucusu olan metresi ile çekilmiş gizli görüntüleri yayınlandı

Eski İspanya Kralı'nın TV sunucusu olan metresi ile çekilmiş gizli görüntüleri yayınlandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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