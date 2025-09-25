Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye Beş Yıl Hapis Cezası

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'den gelen milyonlarca euro'luk yasadışı fonlarla ilgili bir davada suç ortaklığı suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy fiilen hapis yatacak.

Paris'teki ceza mahkemesi Sarkozy'yi aralarında pasif yolsuzluk ve yasadışı seçim kampanyası fonlaması dahil tüm diğer suçlamalardan akladı.

İddiaların siyasi olduğunu öne süren Sarkozy, Kaddafi'den aldığı parayı 2007 seçim kampanyasını finanse etmekle suçlanıyor.

Savcılık, karşılığında Sarkozy'nin Kaddafi'nin Batılı ülkelerdeki parya lider imajıyla mücadele etme sözü verdiğini iddia ediyor.

70 yaşındaki Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

Yargıç Nathalie Gavarino, Sarkozy'nin yakın danışmanlarına Libyalı yetkililerle seçim kampanyasına fon sağlanması için temas etme izni verdiğini söyledi.

Ancak mahkeme, Sarkozy'nin yasadışı seçim kampanyası finansmandan yararlandığına dair bir kanıt olmadığına hükmetti.

Sarkozy beş yıl hapse mahkum edildi. Karar, temyize gitse de Sarkozy'nin bir süre hapiste kalması anlamına geliyor.

Sarkozy'ye ayrıca 100 bin euro da para cezası verildi.

Yargıç kararını okurken, salonda şaşkınlık sesleri duyuldu.

Sarkozy önümüzdeki günlerde Paris'teki bir hapishaneye gönderilebilir. Bu eski bir Fransa Cumhurbaşkanı için bir ilk ve hem bu hem de diğer davalarda hep masum olduğunu savunan Sarkozy'ye büyük bir darbe olacak.

Soruşturma 2013'te, Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın Sarkozy'yi babasından seçim kampanyası için iki yıl sonra açılmıştı.

Bir sonraki yıl, uzun süre Fransa ve Ortadoğu arasında aracılık yapan Lübnanlı iş insanı Ziad Takiyeeddin, Sarkozy'nin seçim kampanyasının Trablus tarafından finanse edildiğine ve cumhurbaşkanı olduktan sonra 50 milyon euro daha ödeme yapıldığına dair yazılı kanıtları olduğunu iddia etti.

Davada suçlananlar arasında eski İçişleri Bakanları Claude Gueant ve Brice Hortefeux da vardı. Mahkeme Gueant'ı yolsuzluk ve diğer ithamlardan, Hortefeux'yu da suç işlemek için komplo kurmaktan suçlu buldu.

Sarkozy'nin İtalyan eski süpermodel ve şarkıcı eşi Carla Bruni-Sarkozy, Kaddafi davasıyla ilgili kanıtları saklamak ve sahtecilik yapanlarla suç ortaklığında bulunmakla suçlanmıştı. Bruni-Sarkozy her iki suçlamayı da reddediyor.

Sarkozy, 2012'deki seçimle iktidarı kaybetmesinden bu yana farklı soruşturmalarla yüz yüze.

Şubat 2024'te, 2012'deki seçim kampanyasında fazla para harcamak ve bunu örtmek için bir halkla ilişkiler şirketi kurmaktan suçlu bulundu. Altı ayı geriye bırakılan bir yıllık hapis cezası alan Sarkozy, kararı temyize götürdü.

2021'de de 2015'te bir yargıca rüşvet vermeye çalışmaktan suçlu bulundu ve hapis cezası alan ilk eski Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

Aralık'ta Paris'teki temyiz mahkemesi Sarkozy'nin hapse girmek yerine evde elektronik kelepçe kullanarak cezasını tamamlamasına izin verdi.