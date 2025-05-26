Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
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Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
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Vietnam ziyareti sırasında kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Macron'dan tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dünya basınında gündem olan görüntülerle ilgili konuştu. Macron "Bu sadece bizim sık sık yaptığımız şakalaşmalardan biriydi. Bu tür görüntüler yanlış yorumlanıyor. Herkesin sakin olması gerekiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam ziyareti sırasında kaydedilen bir görüntü dünya gündemine bir numaradan giriş yaptı.

MACRON'UN YÜZÜNE SERT BİR TOKAT ATTI

Associated Press ajansı tarafından Hanoi Havalimanı'nda kaydedilen görüntülerde Brigitte Macron'un kendisinden 25 yaş küçük eşi Emmanuel Macron'un yüzüne sert bir tokat attığı görülüyor.

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

KAMERA ÖNÜNDE TUHAF HAREKETLER

Havalimanına inen uçağın kapısının açılmasının ardından yüzüne tokat yiyen Macron'un durumu bozuntuya vermemek için kameralara tuhaf hareketler yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

ELYSEE SARAYI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Elysée Sarayı da bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve iddiaları yalanladı. Elysée'den yapılan açıklamada "Bu, Cumhurbaşkanı ve eşinin uçaktan inmeden önce son bir kez rahatlayıp şakalaştıkları bir andı." denildi.

Fransız yetkililer görüntülerin ikilinin arasındaki yakınlığı göstermesine rağmen komplocuların bundan malzeme çıkardığını belirtti. Bir Elysée danışmanı ise Fransız medyasına yaptığı açıklamada "Russia Today ve arkadaşları hemen atladı." ifadelerini kullandı ve Macron ve eşinin 'sadece şakalaştıklarını' vurguladı.

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

MACRON'DAN İLK AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam ziyareti sırasında eşi Brigitte Macron'la yaşadığı iddia edilen tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. Macron, sosyal medyada yayılan ve Brigitte Macron'un eşinin yüzünü ittiği görüntülere açıklık getirerek, eşiyle aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını belirtti.

Hanoi'de gazetecilere konuşan Macron, "Bu sadece bizim sık sık yaptığımız şakalaşmalardan biriydi" dedi. Fransız lider, daha önce de kendisiyle ilgili uyuşturucu madde kullandığı gibi asılsız iddiaların gündeme geldiğini hatırlatarak, "Bu tür görüntüler yanlış yorumlanıyor. Herkesin sakin olması gerekiyor" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıElkin Kuset:

Dogru konus Mosye Macron, cok kokein cektik ve dengeyi kacirdik deyip iftira et…

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

tabi canim oyledir kesin.bu kadin evde buna neler yapiyodur acaba

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