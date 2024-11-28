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Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

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Suriye'nin Halep ilinde Beşşar Esed rejimi ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında çıkan çatışmalarda HTŞ, 32 bölgeyi ele geçirdi. Çatışmalarda 75 HTŞ militanının hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeden kaçan 10 bin sivilin İdlib kırsalına sığındığı ve Rus hava kuvvetlerinin HTŞ üslerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

32 BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİLER

Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köylerini ele geçirdi.

Esed'e karşıtı Halep'te taarruz başlatan Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

HALEP'İN 8 KİLOMETRE YAKININA YAKLAŞTILAR

Rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar geldi, çatışmalar devam ediyor. Böylece HTŞ'nin bugün kontrolünü ele geçirdiği bölge 138 kilometrekarelik bir alana ulaştı. Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Esed'e karşıtı Halep'te taarruz başlatan Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

10 BİN SİVİL İDLİB'E SIĞINIYOR

Rejim ile HTŞ arasındaki çatışmalar devam ederken, bölgedeki çatışmalardan kaçan 10 bin sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.

Esed'e karşıtı Halep'te taarruz başlatan Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıEngin Bayraktar:

Bıktık artık bu haberlerden. Ne biçim coğrafya da doğmuşum

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

İsrail ve ABD uşakları harekete geçirmiş.. piyonlar..

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Haber Yorumlarıdehide:

Esed bu işi beceremiyor. Reis artık sen el at da Suriye de bizim olsun sorun ortadan kalksın. Bunlar ne savaşı beceriyor ne de yönetmeyi. Gerçek bir lider lazım

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Bırakın bunları, bizim ülkedeki geçici sıınmacılar , suriler afhanlar ne zaman gidiyor. Misafirliğin sonu gelmedi mi. İktidar halkın parası ile ensarcılık oynamayı ne zaman bırakacak.

Yorum Beğen71
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Haber YorumlarıHalit:

bu aptallar yine kaşınıyor rejim ardına rusyayı alıp saldıracak aptallar hurra diye bize kaçacaklar olan yine bize olacak

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Haber YorumlarıNur Zo:

Pkk nın ismi değişiyor

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Milyonlarca yeni mülteci hayırlı uğurlu olsun.. Miting meydanlarında bağırır gene Reis... Bizler ensaaarr, onlar muhaaacir diye..

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Haber YorumlarıKemal Aslan:

Hayret borsamiz düşüşe gecmedi normalde eksi 5 yapardi nedense dusmedi baska ulkeler savasiyor bizim borsamiz onlardan daha fazla dusuyor...

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Haber YorumlarıOsman İLÇİ:

Beşir Esad Türkiyeye artislik yapmadan önce başına gelecekleri hesaplamalıydı bence

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Haber YorumlarıALİCAN:

HTŞ amacına ulaşırsa Kuzey Suriye'deki Kürt devleti ve Irak Kürdüstanı Akidenize bağlanacaktır. Kuzeyimizde kurulacak bir Kürt devleti gerçekte İsrail devleti Türkiye Suriye İran ve Irak komşu olacaktır. Eminim ki BOP eşbaşkanı Erdoğan zaten böyle bir oluşumu çoktan istiyordu.

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