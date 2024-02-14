Erzincan'daki maden faciası dünya basınında: İşçiler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kayması Türkiye'yi yasa boğarken uluslararası kamuoyunda da gündem oldu. İşçiler için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken yaşanan felaket uluslararası kamuoyunda da gündem oldu.

THE GUARDIAN: MADENCİLER YUTULDU

İngiliz The Guardian gazetesi, Erzincan'da yaşanan olayı okurlarına kapsamlı bir şekilde aktardı. Gazete, "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu. Yüzlerce arama-kurtarma ekibi ülkenin doğusunda yaşanan felakette 9 adamı arıyor" ifadelerine yer verdi.

İngiliz medyası ayrıca bölgenin Türkiye'den Suriye ve Irak'a uzanan Fırat'ın önemli bir kolu olan Karasu Nehri'nin kuzey kıyısında yer aldığını hatırlattı. The Guardian'daki haberde, "Çevre aktivistleri ve yerel yetkililer 2022 yılında meydana gelen siyanür sızıntısının ardından açık ocak madenini kapatmaya çalışmışlardı" denildi.

REUTERS: FİRMANIN HİSSESİ ÇAKILDI

İngiliz haber ajansı Reuters da olayı abonelerine ve okurlarına kapsamlı bir şekilde duyurdu. Ajans, "Altın madencisi SSR Mining SSRM.TO Salı günü, en az dokuz madencinin kaybolmasına ve Kanada, Toronto'da işlem gören hisselerinde %50'den fazla düşüşe neden olan toprak kaymasının ardından Türkiye'nin doğusundaki bir madende üretimi askıya aldı" ifadelerine yer verdi.

Haberde, "Maden geçen yılın üçüncü çeyreğinde 56.768 ons altın üretti ve SSR'nin 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren en büyük ikinci altın madeni. Hisselerdeki düşüş şirketin piyasa değerinden yaklaşık 1,4 milyar C$ (1,03 milyar $) sildi. SSR, Türkiye ofisinden yapılan yorum talebine hemen yanıt vermedi" denildi.

AFP: DAHA ÖNCE KAPATILMIŞTI

Fransız haber ajansı AFP de yüzlerce arama-kurtarma ekibinin bölgeyi aradığını ve 9 işçi için çalıştığını aktarırken, "Olay yerinden gelen görüntüler heyelanın bir vadiyi süpürdüğünü ve bazı işçilerin araçla seyahat ettiği bir yola çarptığını gösteriyor" ifadelerine yer verdi. Ajans ayrıca daha önce madenin kapatıldığını ve daha sonra tekrar açıldığını da hatırlattı.

ASSOCIATED PRESS: HER ŞEYİ YUTTU

ABD'nin önde gelen haber ajanslarından Associated Press de gelişmeleri anbean aktardı. Haberde, "Yetkililer, Salı günü Türkiye'nin doğusundaki bir altın madeninde meydana gelen heyelanda en az dokuz işçinin yer altında mahsur kaldığını söyledi. Çöpler madenindeki heyelan, Türkiye'nin dağlık Erzincan ilindeki İliç kasabası yakınlarında saat 14:30'da meydana geldi. Yakındaki bir işçi tarafından çekildiği anlaşılan görüntülerde büyük bir toprak dalgasının bir dereden aşağıya doğru aktığı ve önüne çıkan her şeyi yuttuğu görülüyor" ifadeleri kullanıldı.