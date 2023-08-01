Ermeni lobisinin paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı! Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney'e tepkiler çığ gibi

Disney Plus, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçerken, skandalın arkasında Ermeni lobisinin baskısının olduğu iddia edildi. Kararın ardından bir Ermeni haber sayfası, "İptal etme kararının, Ermeni cemaatinden gelen baskı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) taleplerinden etkilendiği bildirildi." şeklinde paylaşım yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararın utanç verici olduğunu belirterek, "Bu tutum Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır." dedi.

Disney Plus platformu, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti. Skandal kararın Ermeni lobisinin baskıları sonucu alındığı iddia edilirken, bir Ermeni haber sayfası, "İptal etme kararının, Ermeni cemaatinden gelen baskı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) taleplerinden etkilendiği bildirildi." şeklinde paylaşım yaptı. Disney Plus'a sert sözlerle tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, kararın utanç verici olduğunu belirterek, "Bu tutum Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

DISNEY PLUS'TAN SKANDAL KARAR

Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, skandal bir karara imza attı. Daha önce 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklayan Disney Plus, bu kararından vazgeçti. Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldıran platform, "Atatürk" dizisinin bu kararın dışında olduğunu söylese de öyle olmadı.

KARARIN ARKASINDA "ERMENİ LOBİSİ VAR" İDDİASI

Disney Plus, seyircinin merakla beklediği Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. Dizinin önce Fox Tv ekranlarında ardından sinema salonlarında izleyicisiyle buluşacağı belirtilirken, iptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı öne sürüldü.

ERMENİ HABER SAYFASINDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Twitter'daki bir Ermeni haber sayfası, iptal kararının ardından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Disney+'ın Atatürk dizisini iptal etme kararı aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 29 Ekim 2023'te yayınlanması planlanan altı bölümlük bir dizi olan yayını duyurmasına ve Emma Wattson'ın kadrosu dahil 8 Milyon Dolar harcadığı bildirilmesine rağmen, platform akıllıca onu yayınlamamayı seçti. Yapımcılığını Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen Disney Plus'ın üstlendiği dizi, şimdi sinema filmine dönüştürülerek 3 Kasım'da sadece Türk sinemalarında gösterilecek. Dizinin platformdaki yayınını iptal etme kararının, Ermeni cemaatinden gelen baskı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) taleplerinden etkilendiği bildirildi." denildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: UTANÇ VERİCİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Disney Plus'a sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…"