Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi

Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi
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Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lahey'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme Yunanistan'ı alarma geçirdi. Erdoğan'ın F-35, Meteor ve Eurofighter talebine Trump'ın onay verdiğini yazan Yunan basını "Türkiye sahaya güçlü dönüyor" manşeti attı.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi F-35'ler için dünyanın gözünü ayrıca Türkiye'ye çevirirken, Eurofighter ve Meteor da ikili görüşmelerde gündeme geldi.

YUNANİSTAN RAHATSIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın onay vermesi ise Yunanistan'ı alarma geçirdi. Yunanistan savunma haberleri sitesi Geo Stratigika, "F-35 yeniden Türkiye'nin gündeminde Trump'tan 'iyi niyet' sinyali, Eurofighter hedefiyle birlikte" başlığı atarken şu yoramları yaptı: "NATO'nun Lahey'deki zirvesinden konuşan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma alımlarında yeniden güçlü bir şekilde sahaya döndüğünü gösteren olumlu gelişmeleri duyurdu. Türk Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık ve Almanya ile Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki için görüşmelerin sürdüğünü doğrularken, ABD eski Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir hava oluştuğunu da söyledi.

"TÜRKİYE'NİN KURMAYI PLANLADIĞI ÇELİK KUBBE İÇİN KRİTİK ADIM"

Dikkat çeken bir başka detay ise, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri konusunun bu görüşmelerde hiç gündeme gelmemiş olması. Öte yandan Ankara, F-16 filosunu modernize etmeye devam ederken, Eurosam konsorsiyumundan SAMP/T hava savunma sistemi alımını da yeniden gündemine almış durumda. Bu sistem, Türkiye'nin önümüzdeki üç yıl içinde kurmayı planladığı 'çelik kubbe' tipi hava savunma şemsiyesi için kritik bir adım olarak görülüyor. Erdoğan'ın bu doğrultuda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, bu anlaşmayı engellemeyi bırakmasını istediği belirtiliyor. Genel tabloya bakıldığında Türkiye, hava ve savunma kapasitesini artırma konusunda kararlı görünüyor ve bunu adım adım, planlı bir şekilde uyguluyor."

Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi

"EGE'DEKİ HAVA KUVVETLERİ DENGESİ İÇİN BÜYÜK TEHDİT"

Yine Yunanistan merkezli Documentonews.gr ise "Erdoğan, Trump ile görüşmesinin ardından F-35, Eurofighter ve Meteor bekliyor" başlığı atarken, "Erdoğan ve Trump, NATO Zirvesi'nde karşılıklı olarak 'iyi niyet' mesajları verdi" dedi ve ekledi: "Ege Denizi'ndeki silahlanma yarışı yeni bir tırmanış aşamasına giriyor. çünkü Türkiye, mevcut güç dengesini bozma potansiyeline sahip hamleler yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'deki NATO Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, iki kritik savunma programı için eş zamanlı müzakerelerin sürdüğünü doğruladı: Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve Avrupa yapımı Eurofighter savaş uçaklarının, uzun menzilli Meteor füzeleriyle birlikte satın alınması. Bu ikili hamle, Ege'deki hava kuvvetleri dengesi açısından büyük bir tehdit oluşturuyor ve Atina'da ciddi alarm zillerinin çalmasına neden olmuş durumda."

"TÜRKİYE AVRUPA'YA GÜÇLÜ BİR YÖNELME İÇİNDE"

Yayın organı Meteor füzeli Eurofighter için ise "Diğer büyük tehdit" ara başlığı atarken ekledi: "Ancak ABD'nin ötesinde, Türkiye Avrupa'ya da güçlü bir yönelme içinde. Erdoğan'ın açıkladığına göre, Birleşik Krallık ve Almanya ile iki aşamalı, toplamda 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedariki için müzakereler devam ediyor. Görüşmeler, bu uçaklara Meteor füzelerinin entegre edilmesini de kapsıyor ki bu da hava sahasındaki dengeyi kökten değiştirebilir. Meteorlar, 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip hava-hava füzeleri olup, görüş hattı ötesindeki (BVR) hedefleri, daha onlar saldırganı fark etmeden vurabiliyor. Yunanistan'ın Rafale uçakları bu füzelerden en fazla 4 tane taşıyabiliyorken, her bir Eurofighter uçağı 6 Meteor füzesi taşıyabiliyor. Bu da, Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk vuruş avantajı sağlayarak onları çok daha tehlikeli bir rakip haline getiriyor."

"Türkiye adım adım yeniden silahlanma gündemini inşa ederken, Yunanistan tarafı parça parça güçlendirme stratejisine bağlı kalıyor: F-16'ların Viper seviyesine yükseltilmesi, 24 adet Rafale (teslim alındı), F-35 beklentisi ve İsrail ile Demir Kubbe tipi hava savunma sistemleri için olası işbirliği. Ancak tüm bu adımlar, Türkiye'nin Eurofighter + Meteor kombinasyonunu elde etmesi halinde oluşacak tehdidi doğrudan ortadan kaldırmıyor, hele ki bu, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılması ya da yerli üretim TF-X uçağının devreye girmesiyle birleşirse."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMGk:

Herkesi indirdiler bi seni indiremediler Reis... Bir soğana satmadık seni

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme51
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Haber Yorumlarıdeep horizon:

şu fotoğrafta reisin yerine imamoğlu olduğunu düşünün trump ne dalga geçerdi ekoyla acaba:))

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme51
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Haber YorumlarıÖmer:

ABD ve Nato'dan Türkiye' ye fayda gelmez. Türkiye'nin düşmanı ABD ve Avrupa Birliğidir. Bu görüşmeler laf olsun torba dolsun, boş görüşmelerdir.

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarımetin:

F-35'i talep mi ediyoruz, almamız için dayatıyorlar mı? Bakım maliyeti yedek parçası da cabası. Sahibinden izinsiz o uçağı kaldıramayacağınızı herkes biliyor. Ne zaman özgürleşeceğiz? Özel girişimler olmasa o İHA, SİHA'ları da göremeyecektik.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Reis bastırıyor ama siyonist ve yunan lobilerinin sözü daha çok geçer f35 ve caatsa yaptırımları konusunda olumlu haber gelmesi çok çok zor.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
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