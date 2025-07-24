Epstein belgeleri: Trump isminin olduğunu reddediyor, gözler Ghislaine Maxwell'in ifadesinde

ABD Başkanı Donald Trump, ısrarla Epstein belgelerinin gündemden düşürülmesi çağrısı yapmasına karşın, bu başlıkta her geçen gün yeni bir aşamaya geçiliyor.

Son olarak gözler Epstein'e suç ortaklığından Florida'da cezaevinde olan Ghislaine Maxwell'e dönmüş durumda.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell, Perşembe günü Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ile görüşecek.

Blanche, Epstein belgelerinde yer alan başka kişiler hakkında bilgiye sahip olup olmadığı konusunda Ghislaine Maxwell ile konuşacak.

Maxwell'in avukatı BBC'ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin "Kongre'de ifade verip vermeyeceğinin belirlenmesine yardımcı olabilecek" görüşmeyi dört gözle beklediğini" söyledi.

Yapılan kamuoyu yoklamaları, ABD halkının bu başlıkta tüm belgelerin açıklanması noktasında ortaklaştığını gösteriyor.

YouGov anketi, Amerikalıların %79'unun hükümetin "elindeki tüm belgeleri" yayınlamasını istediğini gösterdi.

Epstein belgeleri, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın bu ayın başlarında yayınladıkları bir raporla gündemin ilk sırasında yerleşti.

Bu rapor özetle, incelenen belgelerin suçlayacak başka kimseye işaret etmediğini açıklıyordu.

Ancak MAGA kısaltmasıyla bilinen "Amerika'yı Yeniden Yücelt" siyasi hareketindeki birçok ünlü isim, nüfuzlu kişileri veya istihbarat teşkilatlarını korumak amacıyla ayrıntıların gizlendiğini düşünüyor.

Trump'ın destekçileri, Epstein'a ait olduğu iddia edilen "müşteri listesinin" teslim edilmemesi de dahil olmak üzere, yönetimin konuyu ele alış biçiminden dolayı hayal kırıklığına uğramış gözüküyor.

Konu Wall Street gazetesinin haberiyle de yeni bir boyut kazandı.

Gazete, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Mayıs ayında, Başkan Trump'ı, adının yüzlerce başka kişiyle birlikte Epstein dosyalarında geçtiği konusunda bilgilendirdiğini iddia etmişti.

Trump, haber nedeniyle, gazetenin çatı şirketi Dow Jones ve sahibi Rupert Murdoch hakkında 10 milyar dolarlık dava açtı.

Beyaz Saray, Trump'ın adının pedofil Jeffrey Epstein'ın dosyalarında geçtiğine dair haberlerin doğru olmadığını savundu.

Bir kişinin adının dosyalarda geçmesi, suç işlediği veya pedofili davasından hüküm giyen ve 2019'da cezaevinde kendini öldüren finansçı Epstein'ın suçlarından haberdar olduğu anlamına gelmiyor.

Trump, Epstein'la dostluğunun 2004'e kadar sürdüğünü, daha sonra aralarının açıldığını savunuyor. Bununla birlikte Trump başkanlık kampanyası sırasında, yüksek düzeyde kişilerle bağlantıları olan cinsel istismar suçlusu hakkındaki dosyaları yayınlama sözü vermişti.

Artan kamuoyu baskısı sonrası Trump, Bakan Bondi'ye, belgeleri açıklama konusunda hukuki süreci incelemesi çağrısı yaptı.

Ancak 23 Temmuz'da Florida'daki yargıç, Adalet Bakanlığı'nın Epstein'ın oradaki kovuşturmasıyla ilgili mahkeme dosyalarını açma teklifini reddetti.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde ABD Temsilciler Meclisi'nin bir alt komitesi, Adalet Bakanlığı'na dosyalar için mahkeme celbi gönderilmesi yönünde oy kullandı.

Yasal emir, resmi olarak iletilmeden önce komite başkanı tarafından da imzalanması gerekiyor.

Wall Street Journal ne yazdı?

Wall Street Journal'ın haberine göre Bondi Mayıs ayında Trump'a verdiği brifing sırasında, dosyaların Trump da dahil olmak üzere pek çok kişi hakkında kulaktan dolma bilgiler içerdiğini söyledi.

Bu durum, bu ayın başlarında bir muhabirin Bondi tarafından dosyalarda adının geçtiğinin kendisine söylenip söylenmediği sorusuna "hayır, hayır" yanıtını veren Trump'ın açıklamasıyla çelişiyor.

Wall Street Journal'ın Çarşamba günkü haberine göre, Bondi, Trump'a, Epstein belgeleriyle ilgili bilgi verdi. Gazeteye göre, yapılan bu brifingde, kayıtlarda, çocukların cinsel istismarına yönelik görüntüler ve açıklanmaması gereken mağdur bilgiler olduğu aktarıldı.

2003'te Epstein henüz cinsel saldırıdan hüküm giymemişti.

Haber daha sonra diğer ABD medya kuruluşları tarafından da doğrulandı. BBC bu haberi bağımsız olarak doğrulayamadı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung rapor için "Demokratlar ve liberal medya tarafından uydurulan yalan haberlerin devamından başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Pam Bondi, "Dosyalarda daha fazla soruşturma veya kovuşturma yapılmasını gerektirecek hiçbir şey yok" diye konuştu.

Buna karşın Bakan Bondi'ye yönelik istifa çağrıları sürüyor ve nedeni olarak yaptığı önceki açıklamalar gösteriliyor.

Pam Bondi daha önce, elinde "çok sayıda isim" ve "çok sayıda uçuş kaydı" olduğunu söyleyerek Epstein başlığında önemli gelişmeler olacağını ima etmişti.

FBI Direktörü Kash Patel ise "Suçlular ve sahte haber medyası, Başkan Trump'ı karalamalarla ve yalanlarla zayıflatmak için yorulmadan çalışıyor ve bu hikaye de farklı değil" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, belgelerde Trump'ın adının geçtiğini inkar etmedi.

Yetkili, Adalet Bakanlığı tarafından aylar önce açıklanan ve Trump'ı da içeren Epstein dosyalarına işaret etti.

Şubat ayında muhafazakâr sosyal medya ünlülerine dağıtılan bu dosyalarda Trump'ın kızı da dâhil olmak üzere bazı aile üyelerinin telefon numaraları da yer alıyordu.

Trump'ın üzerindeki baskıyı kırmak için belgelerin açıklanmasında topu mahkemelere bırakmasıyla gözler çıkacak kararlara çevrildi.

Florida'daki yargıcın "yayınlanamaz" kararı verdiği transkriptler, Florida'da 2006 yılında Epstein hakkında yürütülen soruşturmaya dayanıyor.

Maxwell'in ifadesi

Son gelişmelerin ardından gözler, Epstein'ın küçük kızları istismar etmesine yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell'e döndü.

Bu yeni ifade Perşembe günü Adalet Bakan Yardımcısı tarafından alınacak.

Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Maxwell'in doğru ifade vereceğine güvenilemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Mike Johnson, "Bu kişi masum gençlere karşı korkunç, tarifsiz, komplocu eylemler işlemiş ve bu yüzden uzun yıllar hapis cezasına çarptırılmış bir kişi" diyerek olası suçlayıcı iddialardan şüphe duyacağını ima etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson 22 Temmuz'da, Epstein belgelerinin açıklanmasını zorlamaya yönelik yasama çabalarının önüne geçmek için meclisin yaz tatili başlangıcını bir gün öne çekti.

Ancak Temsilciler Meclisi Gözetim Alt Komitesi'ndeki bir grup Cumhuriyetçi, bundan bir gün sonra Adalet Bakanlığı'nı dosyaları açıklamaya zorlama yönünde oy kullandı.

Üç Cumhuriyetçi (Nancy Mace, Scott Perry ve Brian Jack) mahkeme celbi lehinde oy kullanan beş Demokrata katıldı. İki Cumhuriyetçi ise karşı oy kullandı.

Ancak Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı James Comer'ın yasal sürecin ilerleyebilmesi için bunu imzalaması gerekiyor.

Demokratlar da Trump yönetimini bu olayı örtbas etmekle suçladı.