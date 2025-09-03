Haberler

İsrail'e verdiği destekle bilinen Enrico Macias'ın İstanbul'daki konseri iptal edildi

İsrail'e verdiği destekle bilinen Enrico Macias'ın İstanbul'daki konseri iptal edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, İsrail'e verdiği destekle bilinen Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias'ın 5 Eylül Cuma günü İstanbul'da vereceği konserin protesto edilmesi yönündeki yoğun tepkilerin ardından aynı gün Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemlerinin yasaklandığını bildirdi.

İsrail'e verdiği destekle bilinen Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias'ın, 5 Eylül Cuma günüCemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan konseri iptal edildi.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Geri dönüyor! Almanlar yol haritasını da paylaştı: CHP'yi kurtaracağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.