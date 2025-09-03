İsrail'e verdiği destekle bilinen Enrico Macias'ın İstanbul'daki konseri iptal edildi
İstanbul Valiliği, İsrail'e verdiği destekle bilinen Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias'ın 5 Eylül Cuma günü İstanbul'da vereceği konserin protesto edilmesi yönündeki yoğun tepkilerin ardından aynı gün Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemlerinin yasaklandığını bildirdi.
