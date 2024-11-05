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Emine Erdoğan, Kırgızistan'daki Türkiye Maarif Vakfı'nı ziyaret etti

Emine Erdoğan, Kırgızistan'daki Türkiye Maarif Vakfı'nı ziyaret etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, Bişkek'te, Türkiye Maarif Vakfı'nın her yaş grubundan 1453 öğrenciye eğitim veren kompleksini ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, Bişkek'te, Türkiye Maarif Vakfı'nın her yaş grubundan 1453 öğrenciye eğitim veren kompleksini ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan'ı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova sarılarak samimi bir şekilde karşıladı.

Emine Erdoğan ve Aygül Caparova, daha sonra Bişkek'te faaliyet gösteren TMV Eğitim Kompleksi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan ve Caparova, burada öğrencilerle bir araya geldi. Kırgız öğrenciler, çiçek takdim ettikleri Emine Erdoğan'ı, Türkçe olarak "Merhaba, hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Kırgızistan Eğitim Bakan Yardımcısı Rasul Avazbekuulu, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve TMV Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan da ziyarete eşlik etti.

'LİDERLERİN EŞLERİNE OKULDAKİ SINIFLAR VE KÜTÜPHANE GEZDİRİLDİ'

Emine Erdoğan ve Aygül Caparova, Bilgisayar ve Robotik Kodlama Atölyesi ile İngilizce odası gibi tematik bölümleri gezdikten sonra anaokulu sınıflarına geçti. Okul öncesi öğrencilerin sonbahar temalı derslerine katılan Emine Erdoğan'a, öğrenciler şarkı söyledi.

Öğrencilerin çalışmalarıyla yakından ilgilenen Erdoğan ve Caparova, özellikle Kırgızistan'ın geleneksel sanatlarından keçe ile yapılan objeler ve dokuma ürünleri ile tuvaller üzerinde karakalem yöntemiyle yapılan resimleri inceledi.

Komplekste gerçekleştirilen eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan lider eşlerine, farklı dillerde yazılan kitapların da yer aldığı kütüphane tanıtıldı.

Emine Erdoğan, Türkçe öğreniminin gerçekleştirildiği Türkçe köşesine ayrı ilgi gösterdi ve Türkçe'nin öğretilebilmesi için komplekste uygulanan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kırgız öğrenciler, lider eşlerine, Türkiye'de gerçekleşen TEKNOFEST'te Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması ve Eğitimde Teknolojiler Yarışması kategorilerinde başarı kazandıkları projeler hakkında Türkçe anlatımlar yaptı.

Manas Destanı'ndan bir kesiti sunan Kırgız öğrenciler, ayrıca geleneksel müzikler eşliğinde halk danslarını da sergiledi. Gösterinin son eseri, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünün, Kırgız geleneksel çalgılarından 'Kıl Kıyak' ile yorumlanan bir versiyonu oldu.

Programın sonunda Kırgız öğrenciler, Emine Erdoğan'ı, alkışlarla el sallayarak uğurladı.

'ÇOCUKLARIMIZ, GÖZLERİMİZDE DOSTLUĞUN VE KARDEŞLİĞİN İZLERİNİ YENİDEN CANLANDIRDI'

Emine Erdoğan, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kırgızistan Devlet Başkanının değerli eşi Aygül Caparova ile Bişkek'te Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi'ni ziyaret ettik. Derslikleri gezerek, bilim, teknoloji, sanat ve kültür başta olmak üzere her alanda verilen dört dilli eğitim hakkında bilgi aldık. Bu eğitim yuvası, Kırgız çocuklarımızın bilgiyle güçlenip hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kapı aralıyor. Ortak temennimiz eğitimle büyüyen, değerlerle yoğrulan nesillerin; hem kendi ülkelerine hem de Türk dünyasına fayda sağlayacak ışık dolu birer rehber olmaları. Geleneksel Kırgız ezgilerini tüm içtenlikleriyle seslendiren çocuklarımız, gözlerimizde dostluğun ve kardeşliğin izlerini yeniden canlandırdı. Bu özel ziyaret vesilesiyle projeleriyle ülkelerini TEKNOFEST'te gururla temsil eden öğrencilerimizle tanışmaktan da ayrıca memnuniyet duydum. Başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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