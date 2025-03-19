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Elon Musk 'kötü insanların' kendisini öldürmek istediğini iddia etti

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ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının başındaki milyarder iş insanı Elon Musk, 'kötü insanların' kendisini öldürmek istediğini öne sürdü.

ABD'de ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında bulunan ve federal bürokrasiyi azaltmaya yönelik çabaları nedeniyle son haftalarda eleştirilerin odağı haline gelen milyarder iş insanı Elon Musk, Fox News sunucusu Sean Hannity'ye konuştu.

Elon Musk 'kötü insanların' kendisini öldürmek istediğini iddia etti

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR"

Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde yönetimde etkin bir rol oynayan Musk, röportajında, "İnsanların, bilirsiniz, hileli bir şekilde aldıkları parayı ellerinden aldığınızda, çok üzüldükleri ortaya çıkıyor." dedi. Musk, "Ve temelde beni öldürmek istiyorlar çünkü onların sahtekarlıklarını durduruyorum ve Tesla'ya zarar vermek istiyorlar çünkü hükümetteki korkunç israf ve yolsuzluğu durduruyoruz ve sanırım onlar kötü insanlar. Kötü insanlar kötü şeyler yapar." ifadelerini kullandı.

"DAHA BÜYÜK GÜÇLER DE İŞ BAŞINDA"

Kendisine ait şirket Tesla'nın barışçıl olduğunu savunan Musk, "Ben hiç zararlı bir şey yapmadım. Sadece üretken şeyler yaptım. Bence burada bir tür akıl hastalığı var." değerlendirmesinde bulundu. Musk, kendisine karşı daha önce hiç gösteri yapılmadığına işaret ederek "Bence daha büyük güçler de iş başında yani bunu kim finanse ediyor ve kim koordine ediyor? Çünkü bu, çılgınlık. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." diye konuştu.

Elon Musk 'kötü insanların' kendisini öldürmek istediğini iddia etti

TESLA BAYİLERİ ÖNÜNDEKİ PROTESTOLAR

Ülkenin farklı bölgelerinde ay başından bu yana Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltına alınanlar olmuştu. Başkan Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın almıştı. Trump, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin "iç terör" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurgulamıştı.

Elon Musk 'kötü insanların' kendisini öldürmek istediğini iddia etti
Kaynak: AA / Dünya
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