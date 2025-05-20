Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş

Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
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Elon Musk'ın babası Errol Musk, Güney Afrika'da yanında 6 yaşındaki kızı Ali de varken mülklerine giren erkeklerden üçünü vurarak öldürdüğü olayı anlattı. 2 kez ateş edip 3 erkeği vurduğunu öne süren baba Musk, bu sayede 'kızını kaçırılıp öldürülmekten' ve 'yamyamca yenmekten' koruduğunu kaydetti.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın babası Errol Musk, katıldığı bir podcast yayınında evlerine giren üç erkeği vurarak öldürdüğü olay hakkındaki detayları anlattı.

"KIZIMI YAMYAMCA YİYECEKLERDİ"

6 yaşındaki kızının banyo yaptığı sırada mülküne giren üç erkeği vurarak öldüren baba Musk, bu sayede kızının 'başının kesilip haşlanmasına' engel olduğunu savundu. Musk, bu kişileri öldürerek 'kızını kaçırılıp öldürülmekten' ve 'yamyamca yenmekten' koruduğunu ileri sürdü.

Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş

"O DÖNEMDE SİLAHLI OLMAK EN İYİSİYDİ"

Mirror gazetesinin haberine göre, Errol Musk'ın dile getirdiği olay 1998 yılında, oğlu Elon Musk'ın da dünyaya geldiği yer olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine bağlı Sandton bölgesinde meydana geldi. Mühendis olan baba Musk, o gün kızı ile birlikte kiracıların taşınacağı mülke giderek yapılan badanayı kontrol etti. Errol Musk'ın öne sürdüğüne göre, o günlerde Johannesburg'da silahlanmak en iyi seçenekti. Kendisi de bu nedenle yanına aldığı tabancasını ve kızı için banyoyu hazırlamadan önce yüksek bir yere koymuştu.

Bir süre sonra evin salonundan gürültüler geldiğini aktaran baba Musk, buraya gittiğinde ise 7 veya 8 erkek ile karşılaştığını ifade etti. Salonun ışıklarının açık olduğunu kaydeden Errol Musk, 'diğerlerinden daha akıllı görünen' ve üzerinde ceket ile kravat olan bir erkeğin, "Size yardımcı olabilir miyim?" diye sorduktan sonra kendisine ateş açtığını belirtti.

Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş

2 KEZ ATEŞ EDİP 3 ERKEĞİ ÖLDÜRMÜŞ

O günlerde 20 senedir karate ile uğraştığını ve bu nedenle de hızlı reaksiyon alabildiğini öne süren Musk, hemen yanından geçen kurşunun yanındaki cam kapıya denk geldiğini ve kapının tuzla buz olduğunu aktardı. Bunun ardından koşarak silahını almaya giden baba Musk, bu sırada diğer erkeklerin de ateş açtığını söyledi. Errol Musk'ın iddiasına göre, kendisine doğru 52 kez ateş edildi. O ise buna karşılık olarak 2 kez ateş etmiş ve bu 2 kurşunla 2 kişiyi öldürdü.

BERAAT ETTİ

Saldırganlardan birini de kalçasından vurmasının ardından adamların kaçtığını, kendisinin de kızını alarak evden çıktığını ifade eden Errol Musk'a ilk olarak 'öldürme' suçlaması yöneltildi. Ancak meşru müdafaada bulunduğunun ortaya çıkmasıyla beraatine karar verildi.

Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş

"KÜÇÜLENE KADAR BAŞINI KAYNATIR VE TAKSİ AYNASINDAN SARKITIRLARDI"

Yanında silah taşımaması durumunda olabilecekleri de değerlendiren Musk, "Yani, düpedüz öldürülürdüm" dedi. Baba Musk, saldırganların kızını bir 'ilaca' dönüştürebileceğini ve onu 'yiyebileceklerini' de ileri sürdü. Errol Musk, bu sözleriyle neyi kastettiği sorusuna, "Polis bana onu ilaç için, büyücülük için kullanabileceklerini söyledi" yanıtını verdi. Musk, kızı için, "Başı bir taksi aynasından sarkıtılabilirdi; küçülene kadar başını kaynatır ve taksi aynasından sarkıtırlardı" diye konuştu.

ELON MUSK, BABASININ DUYGUSAL İSTİSMARINA MARUZ KALDIĞINI ANLATMIŞTI

Errol Musk, meydana gelen olay sonrasında sağ kulağındaki duyma yetisini yitirdiğini de söyledi.Daha önce babası ile sorunlu ilişkisinden bahseden Elon Musk, duygusal istismara maruz kaldığını anlatmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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