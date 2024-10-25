Elebaşı Gülen'in tekbir yasaklı cenaze töreninde İncil'den pasajlar okundu

20 Ekim'de ölen elebaşı Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletinde Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenledi. 251 vatan evladının şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu Gülen'in cenazesinde tekbir getirmenin yasaklandığı ve tabutu başında İncil'den pasajlar okunduğu ortaya çıktı.

ÇİFTLİK EVİNE GÖMÜLECEK

ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi. FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı. Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

FETÖ'CÜLER TEKBİRSİZ CENAZEYLE ÖVÜNDÜ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için düzenlenen cenaze töreniyle ilgili detayları aktaran firari FETÖ'cü Şemsettin Efe, cenaze öncesi ve sonrasında tekbir getirilmemesiyle övündü. Efe, "En ufak bir gürültü, slogan, tekbir buranın ortamını bozacak bir davranış görmedik" dedi.

TABUTU BAŞINDA İNCİL'DEN PASAJLAR OKUNDU

Örgüt üyelerinin yüzlerini gizleyerek katıldığı cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. FETÖ'cü teröristlerin tekbir getirmeyi yasakladığı cenaze töreninde bir kardinal Gülen'in tabutu başında İncil'den pasajlar okudu. İngilizce okunan pasajların Türkçe karşılığı şöyleydi:

"Biz hepimiz onun çocuklarıyız. Kendisini bizim için feda etti. Lordumuz bu mirasın devamını sağlamamızı ve tüm dünyaya yayılmasını sağlamanı dileriz."

Kardinalin tabut başında pasaj okuduğu ana ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

FETÖ'DE ELEBAŞI GÜLEN'İN YERİNE GEÇME KAVGASI TIRMANIYOR

Öte yandan Gülen'in ölümüyle birlikte örgüt içerisinde elebaşının yerine geçme kavgası da tırmanmaya başladı. Örgütün ABD ayağının başındaki Mustafa Özcan ile Avrupa yapılanmasını yöneten Abdullah Ayaz arasındaki kavga hız kazandı. Diğer isimler de bu iki taraf arasında safını belirledi.