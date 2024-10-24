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Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

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Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. ABD polisininin üst düzey güvenlik önlemi aldığı törende Türk gazetecilerin görüntü alması engellenirken, örgüt üyeleri tören alanına isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı.

251 vatan evladının şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu FETÖ elebaşı Gülen gömülüyor. 20 Ekim'de ölen Fetullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi.

ABD POLİSİNDEN ÜZT DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ÖRGÜT ÜYELERİ QR KODLA GİRİŞ YAPTI

Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

TÜRK BASININA GÖRÜNTÜ ALDIRMADILAR

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

ÇİFTLİK EVİNE GÖMÜLECEK

Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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