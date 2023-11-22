El-Kassam Tugayları, Gazze'de ilerleyen İsrail askerlerine saldırdığı anların görüntülerini yayınladı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail askeri araçlarını hedef aldığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Kassam üyelerinin, İsrail askerlerine kurdukları pusular ve askeri araçları imha ettiği anlar kameraya yansıdı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail askerleri ve zırhlı araçlara düzenledikleri saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, bir ev içinden saldırı yapan Kassam üyelerinin, zırhlı araçlarından çıkmış İsrail askerlerini vurduğu anlar dikkat çekti.

TANKLARI BİRER BİRER VURDULAR

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayınlanan videoda, Kassam üyelerinin İsrail'e ait çok sayıda tank ve zırhlı araçları imha ettiği görüntüler yer aldı.

İSRAİL ASKERLERİNİ PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Görüntülerde harabe bir evin içinden, ilerideki İsrail piyadelerine hedef alan Kassam üyelerinin, silahlarını ateşleyerek işgalci askerleri vurduğu anlar da kameraya yansıdı.

İSRAİL'DEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Öte yandan Kassam Tugayları'nın Gazze'deki İsrail tanklarını imhasına ilişkin Tel Aviv yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA 386 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.