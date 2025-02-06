Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası ve çevresi, son günlerde ardı ardına meydana gelen depremlerle sarsılıyor. Bu sarsıntılar, volkanik hareketlilik konusunda da endişeleri artırmış durumda. Ada, özellikle geçmişte büyük patlamalara sahne olan Kameni yanardağıyla dikkat çekiyor.

VOLKANİK BİR PATLAMA OLASILIĞI DIŞLANMIYOR

Adanın kuzeydoğusunda da Kolumbo Volkanı bulunuyor. Depremlerin yoğunlaştığı alan Kolumbo Volkanı, en son 1650 yılında aktif hale geçmişti. Yaşanan deprem fırtınasının neticesinde volkanik bir patlama ve 7'nin üzerinde büyük bir deprem olasılığı ise dışlanmıyor. Bölgede 1925'te büyük bir volkanik patlama meydanda gelmiş; 1956 yılında ise 7,8 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı.

PEŞ PEŞE 7 DEPREM MEYDANA GELDİ

Tedirgin eden bekleyiş sürerken, bu sabah Ege Denizi'nde saat 04.41'de 4,1; saat 05.02'de, 4,1; saat 05.24'de 4,4; saat 05.45'te 4,4; saat 05.54'te 4,6; saat 06.23'te 4,6; saat 06.36'da ise 4,5 büyüklüğünde peş peşe 7 ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) söz konusu dört depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

YUNAN HÜKÜMETİ EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANIYOR

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Santorini Adası'ndaki tahliyeler sürerken; Yunanistan en kötü senaryoya hazırlanıyor. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias Atina'da güvenlik yetkilileri, bilim adamları ve Başbakan Miçotakis ile yaptığı acil durum toplantısında, bir sahil güvenlik gemisi ve bir askeri çıkarma gemisinin tahliye gerekmesi halinde acil durum olarak daha geniş bir alanda bulunduğunu söyledi.

"İYİ VE KÖTÜ SENARYOLARA HAZIRLANIYORUZ"

Televizyondan canlı yayımlanan toplantıda Kikilias, "Uzun süreli sismik faaliyetlerle alakalı olarak iyi ve kötü senaryolar hazırlamak zorundayız" cümlesini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise yaptığı açıklamada, bölge sakinlerini sakin olmaya ve yetkililerin talimatlarına uymaya çağırarak, "Şu anda sürekli hareket halinde olan bir Santorini'de olmanın ne anlama geldiğine dair korkuyu anlıyorum" dedi. Bakan Kikilias, "Yunan Devletinin orada olduğunu, halkı desteklediğini, bu krizi anladığını ve vatandaşların ve özellikle de adalıların yanında olmaya çalıştığını göstermek için operasyonel olarak çaba sarf ediliyor" dedi.