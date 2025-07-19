Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

Suriye'nin güneyinde, Süveyda ilinde Dürzi milislerin başlattığı kanlı çatışmalar, sadece bölgesel bir iç savaş krizi değil; İsrail'in uzun vadeli stratejik planının ilk adımı olarak görülüyor. İsrail destekli ayrılıkçı Dürzi lider Hikmet el-Heciri'ye bağlı milisler bir haftada yüzlerce sivili katlederken, bölgedeki tansiyon tehlikeli biçimde tırmandı.

AÇIKÇA İFADE ETTİ: ASIL HEDEF TÜRKİYE

Suriyeli araştırmacı Amar el-İsevi'ye göre yaşanan gelişmeler, "Davut Koridoru" olarak adlandırılan ve İsrail'i Golan Tepeleri'nden Fırat'a indirmeyi amaçlayan büyük bir işgal projesinin sahaya sürülmesi anlamına geliyor. El-İsevi, "Dürziler bu planın yalnızca bir aparatı. Süveyda'daki hedef, Dera ve Kubeytra kırsalına kadar ilerleyerek İsrail ordusuyla buluşmak. Sonrasında Lazkiye ayaklandırılacak, finalde YPG ile Haseke-Dera bağlantısı kurulacak. Türkiye'yi güneyden çevreleme planı sahada işliyor" dedi.

YILDA 500 MİLYON DOLARLIK GELİR

El-İsevi ayrıca Dürzi lider el-Heciri'nin, Hizbullah üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretiyle yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini iddia etti.

İSRAİL UÇAKLARI SÜVEYDA SEMALARINDA

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Suriye ordusundan Ebu Abdullah isimli komutan da İsrail'in doğrudan sahada olduğunu açıkladı. "Siperlerimizi ve ikmal konvoylarımızı sürekli bombalıyorlar. Savaş Dürzilerle değil, İsrail'le" diyen komutan, Süveyda'daki askeri hareketliliğin nihai hedefinin Lazkiye'yi Şam'dan koparmak ve YPG ile ortak bir hatta Türkiye sınırına ulaşmak olduğunu belirtti.

"İSRAİL'İN YENİ KOMŞUSU TÜRKİYE OLACAK"

İsrail'in "Dürzistan" ve "Kürdistan" hayaliyle dört parçalı bir Suriye hedeflediğine dikkat çeken uzmanlar, bu yapının doğrudan Türkiye'ye sınırdaş olacağına işaret ediyor. PKK/YPG'nin Haseke'den Süveyda'ya insani koridor açma girişimi ise bu planın kuzey ayağını oluşturuyor.

Prof. Dr. Tevfik Erdem, "İsrail'in yeni komşusu artık Suriye değil, Türkiye olacak" diyerek sürecin "Terörsüz Türkiye" vizyonunu sabote etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Erdem'e göre bu süreçte İsrail değil, asıl mücadele İsrail'in ipini elinde tutan Amerika ile yürütülmek zorunda.