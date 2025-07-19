Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
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Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
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Suriye'nin Süveyda vilayetinde Dürzi milislerin başlattığı çatışmalar, İsrail'in Golan'dan Fırat'a uzanacak bir "terör koridoru" planını açığa çıkardı. Suriyeli uzmanlara göre bu planın nihai hedefi Türkiye'nin güney sınırlarını kuşatmak. İsrail destekli milislerin Lazkiye ve Haseke hattını birleştirme çabası, Türkiye'yi doğrudan hedef alan jeopolitik bir kuşatmaya dönüşebilir.

Suriye'nin güneyinde, Süveyda ilinde Dürzi milislerin başlattığı kanlı çatışmalar, sadece bölgesel bir iç savaş krizi değil; İsrail'in uzun vadeli stratejik planının ilk adımı olarak görülüyor. İsrail destekli ayrılıkçı Dürzi lider Hikmet el-Heciri'ye bağlı milisler bir haftada yüzlerce sivili katlederken, bölgedeki tansiyon tehlikeli biçimde tırmandı.

AÇIKÇA İFADE ETTİ: ASIL HEDEF TÜRKİYE

Suriyeli araştırmacı Amar el-İsevi'ye göre yaşanan gelişmeler, "Davut Koridoru" olarak adlandırılan ve İsrail'i Golan Tepeleri'nden Fırat'a indirmeyi amaçlayan büyük bir işgal projesinin sahaya sürülmesi anlamına geliyor. El-İsevi, "Dürziler bu planın yalnızca bir aparatı. Süveyda'daki hedef, Dera ve Kubeytra kırsalına kadar ilerleyerek İsrail ordusuyla buluşmak. Sonrasında Lazkiye ayaklandırılacak, finalde YPG ile Haseke-Dera bağlantısı kurulacak. Türkiye'yi güneyden çevreleme planı sahada işliyor" dedi.

Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan

YILDA 500 MİLYON DOLARLIK GELİR

El-İsevi ayrıca Dürzi lider el-Heciri'nin, Hizbullah üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretiyle yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini iddia etti.

Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan

İSRAİL UÇAKLARI SÜVEYDA SEMALARINDA

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Suriye ordusundan Ebu Abdullah isimli komutan da İsrail'in doğrudan sahada olduğunu açıkladı. "Siperlerimizi ve ikmal konvoylarımızı sürekli bombalıyorlar. Savaş Dürzilerle değil, İsrail'le" diyen komutan, Süveyda'daki askeri hareketliliğin nihai hedefinin Lazkiye'yi Şam'dan koparmak ve YPG ile ortak bir hatta Türkiye sınırına ulaşmak olduğunu belirtti.

Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan

"İSRAİL'İN YENİ KOMŞUSU TÜRKİYE OLACAK"

İsrail'in "Dürzistan" ve "Kürdistan" hayaliyle dört parçalı bir Suriye hedeflediğine dikkat çeken uzmanlar, bu yapının doğrudan Türkiye'ye sınırdaş olacağına işaret ediyor. PKK/YPG'nin Haseke'den Süveyda'ya insani koridor açma girişimi ise bu planın kuzey ayağını oluşturuyor.

Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan

Prof. Dr. Tevfik Erdem, "İsrail'in yeni komşusu artık Suriye değil, Türkiye olacak" diyerek sürecin "Terörsüz Türkiye" vizyonunu sabote etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Erdem'e göre bu süreçte İsrail değil, asıl mücadele İsrail'in ipini elinde tutan Amerika ile yürütülmek zorunda.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

22 yıldır "RECEP" in yönettiği Türkiye ACİZ ACİZ seyrediyor...... AKP 22 yıldır ne yaptı ?...... İran, İsrail'i yıkan HİPERSONİK FÜZELER yaptı..... Peki "RECEP" ne yaptı ?.... O da 22 yıl boyunca (2002 ~2024) İsrail'le ticarette her sene REKOR ÜSTÜNE REKOR kırarak, İsrail'li KATİLLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILADI (2002 ~ 2024)...... Durum ortadadır.... AKP, Türkiye'nin UTANCIDIR........

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme144
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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Utanç donemi karabatak donemiydi emin ol

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Haber Yorumlarıqhp79g5vnn:

devlet nasıl yöetiliyor sanamı soracaklar senin aklın çalışmaz bu duruma

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Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

tam bir fetöcü ağzıyla konuşup yorumluyorsun sizin gibilerin savunduğu aynı meseleler yurt dışında olduğundan 100% eminim oradan sallamak tabiki normal

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yanıt3
Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

bunlara bizim fatih sultan mehmedin torunları olduğumuzu hatırlatmamız gerek

Yorum Beğen144
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Haber YorumlarıAlkurt:

Su savaslari olabilir...Allah korusun..

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Haber YorumlarıMüslüMAL terbiyecisi:

İki tuşun basılmasına bakar.

yanıt4
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Hiç bir resmi sıfat yok iken OVAL ofiste neler konuşuldu yıllar önce Sonrasında BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ EŞ BAŞKANLIĞI nasıl verildi Sorgulamadan her şey boş Göz göre göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti parçalanıyor Uyumaya devam

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme60
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Haber YorumlarıSelimk:

devletin bilip de halkın bilmediği bir mevzu. Suriye'de ne işimiz var ın açıklaması.

Yorum Beğen99
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

İsrail'e karşı güçlü bir "kardeşim Esad " yerine Eset olmasaydı böyle olur muydu???

yanıt0
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