Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta ABD ordusu tarafından düzenlenen operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, ülke dışına çıkarıldı.

MADURO VE EŞİ HAKİM KARŞISINA

ABD'nin saldırısıyla tutuklanıp ABD'ye getirilen Venezuel Devlet Başkanı Nicolas Maduro New York'ta hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalarla ilgili savunma yapan Maduro, dürüst bir insan olduğunu ve suçsuz olduğunu söyledi.

Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi. Yargıç Hellerstein de "bunun adil bir yargılama süreci olacağını" öne sürerek, Maduro'ya yöneltilen iddianameyi okudu.

TEK BİR CÜMLEYİ HAYKIRDI

Mahkemenin 17 Mart'ta devam edeceği açıklanırken; duruşma sonunda ortalık karıştı. Maduro, mahkemeden çıkarılırken "Ben bir savaş esiriyim" diye bağırdı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.