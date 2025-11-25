Haberler

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler'in yeni raporu, dünyanın en kalabalık şehirleri sıralamasında dengelerin değiştiğini ortaya koydu. Yıllardır listenin zirvesinde yer alan Japonya'nın başkenti Tokyo, koltuğunu Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya bıraktı. İstanbul ise listenin 18. sırasında yer aldı.

  • Cakarta, 42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu.
  • İstanbul, 15 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde 18. sırada yer aldı.
  • Dünyanın en kalabalık 10 şehrinden 9'u Asya'da bulunuyor.

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı son kentleşme raporu, küresel nüfus dağılımında dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu.

"DÜNYANIN YENİ EN KALABALIK ŞEHRİ" UNVANI EL DEĞİŞTİRDİ

Endonezya'nın başkenti Cakarta, yaklaşık 42 milyon kişilik tahmini nüfusuyla dünya sıralamasında büyük bir sıçrama yaparak Tokyo'yu geçip birinciliğe yerleşti. 2018'deki listede 33'üncü sırada bulunan kent, Asya'nın hızla büyüyen mega şehirleri arasında en çarpıcı yükselişi gerçekleştirdi.

ŞEHİR NÜFUSU İKİ KATINA ÇIKTI

Cakarta'yı, 36 milyon nüfusa yaklaşan Bangladeş'in başkenti Dakka takip ediyor. Raporda, Dakka'nın artan büyüme hızıyla 2050 yılına gelindiğinde dünyanın en kalabalık şehri olması beklendiği vurgulanıyor. Tokyo ise yaşlanan nüfusu ve demografik sorunlar nedeniyle düşüş eğiliminde.

Rapora göre, bugün 8.2 milyar insanın yaklaşık yarısı şehirlerde yaşıyor. Veriler, şehir nüfusunun son 75 yılda iki katına çıktığını gösteriyor. Ayrıca dünyanın en kalabalık 10 kentinden 9'unun Asya'da yer alması dikkat çekiyor. Listenin tek istisnası ise 25 milyonluk nüfusuyla Kahire.

İSTANBUL DA LİSTEDE

Öte yandan İstanbul ise 15 milyonluk nüfusuyla listenin 18. sırasında yer aldı. Mega kentin 2050'de nüfusunun 16,3 milyona yükseleceği öngörülüyor.

DÜNYANIN EN KALABALIK 20 ŞEHRİ

BM'nin projeksiyonlarına göre 2025 ve 2050 nüfus tahminleriyle dünyanın en kalabalık şehirleri şöyle sıralanıyor:

1. Cakarta: 2025'te 41,9 milyon / 2050'de 51,7 milyon

2. Dakka: 36,5 milyon / 52,1 milyon

3. Tokyo: 33,4 milyon / 30,6 milyon

4. Yeni Delhi: 30,2 milyon / 33,8 milyon

5. Şanghay: 29,5 milyon / 34,9 milyon

6. Guangzhou: 27,5 milyon / 29,2 milyon

7. Kahire: 25,5 milyon / 29,2 milyon

8. Manila: 24,7 milyon / 27,1 milyon

9. Kolkata: 22,5 milyon / 23,7 milyon

10. Seul: 22,4 milyon / 21,2 milyon

11. Karaçi: 21,4 milyon / 32,5 milyon

12. Mumbai: 20,2 milyon / 23 milyon

13. Sao Paulo: 18,9 milyon / 18,2 milyon

14. Bangkok: 18,1 milyon / 20,4 milyon

15. Meksiko: 17,7 milyon / 17,6 milyon

16. Pekin: 17 milyon / 18 milyon

17. Lahor: 15,1 milyon / 20,3 milyon

18. İstanbul: 15 milyon / 16,3 milyon

19. Moskova: 14,5 milyon / 15,5 milyon

20. Ho Chi Minh: 14 milyon / 17,2 milyon

