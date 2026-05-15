Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması sırasında Fenerbahçeli bir taraftar futbolcuların otobüsüne doğru Fenerbahçe atkısı açtı. Durumu fark eden Galatasaraylı futbolcuların Fenerbahçeli taraftara ''Ağlama'' işareti yaparak sevinçleriyle karşılık verdi. Icardi'nin de taraftara doğru elindeki atkıyı gösterdiği görüldü.
Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Takımı, kutlamalar için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI
Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular, sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.
FENERBAHÇELİ TARAFTAR ATKI AÇTI
Takım otobüsü taraftarların arasından geçerken, çevredeki bir binada Fenerbahçeli taraftarın oyuncuların otobüsüne doğru sarı-lacivertli Fenerbahçe atkısını açması dikkat çekti.
GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN KARŞILIK
Fenerbahçeli taraftarı fark eden Galatasaraylı oyuncular arasında gülüşmeler yaşandı. Galatasaraylı futbolcular ''Ağlama'' işareti yaparak sevinçleriyle Fenerbahçe taraftarına karşılık verirken, Icardi'nin de elindeki atkıyı taraftara doğru gösterdiği görüldü. O anlar sosyal medyada günün en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi.