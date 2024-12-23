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Doktorasını Türkiye'de yapan Esaad Hasan Şeybani, Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu

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Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de yeni yönetimin ilk kabinesi de netleşmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeybani'nin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de bir üniversitede aldığı ortaya çıkarken yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli dikkat çekici.

Suriye'de yeni yönetimin ilk kabinesi şekilleniyor. Dışişleri Bakanlığı görevine Esaad Hasan Şeybani getirildi. Esaad Hasan Şeybani, İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti'nde Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yabancı hükümet ve kurum temsilcileriyle ilişkiler ile Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarından sorumluydu. Haseke doğumlu Şeybani, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle rejime karşı başlayan halk hareketlerine katılarak sürecin içinde oldu.

Doktorasını Türkiye'de yapan Esaad Hasan Şeybani, Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu

TÜRKİYE'DE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ALDI

Şeybani, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldı. Yüksek lisansını tamamlayan Şeybani'nin doktora eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sürdürdüğü öğrenildi.

Doktorasını Türkiye'de yapan Esaad Hasan Şeybani, Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu

Şeybani, 2022 yılında tamamladığı yüksek lisans tezinde "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi" konusunu ele almıştı.

Doktorasını Türkiye'de yapan Esaad Hasan Şeybani, Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu

"DOKTORA ÖĞRENCİM BAKAN OLDU"

Şeybani'nin doktora hocası Hasan Aksakal öğrencisinin bakan olmasının ardından sosyal medya hesabından "Doktora öğrencim Esaad Hasan, az önce öğrendim ki Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı olmuş. Ben de derslere iki haftadır niye gelmiyor diye Endonezyalı, Filistinli sınıf arkadaşlarına soruyordum" ifadelerini kullandı.

Aksakal, "Eh, artık "Mazeretim var, gelemiyorum" deyip finallerden kalmaz inşallah… Şaka bir yana, kendisine, çocuklarına ve ülkesine kalıcı bir barış ve huzur diliyorum" diyerek Şeybani'ye başarılar diledi.

Doktorasını Türkiye'de yapan Esaad Hasan Şeybani, Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdem Örnek:

Bakın bakalım suriyede yeni düzeni kim kuruyor.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Her şey ne kadar güllük gülistanlık gidiyor değil mi? Gazze kan ağlamaya devam ediyor, itrail topraklarını genişletmeye devam ediyor, hiçbir şey yokmuş gibi bir kaç kişi suriyeyi ele geçiriyor. Çok enteresan şeyler oluyor, bakalım altından ne çıkacak, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bu dünya düzeninde bunda da nasıl bir düzen çıkacak acaba?

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