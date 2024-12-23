Doktorasını Türkiye'de yapan Esaad Hasan Şeybani, Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu

Suriye'de yeni yönetimin ilk kabinesi şekilleniyor. Dışişleri Bakanlığı görevine Esaad Hasan Şeybani getirildi. Esaad Hasan Şeybani, İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti'nde Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yabancı hükümet ve kurum temsilcileriyle ilişkiler ile Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarından sorumluydu. Haseke doğumlu Şeybani, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle rejime karşı başlayan halk hareketlerine katılarak sürecin içinde oldu.

TÜRKİYE'DE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ALDI

Şeybani, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldı. Yüksek lisansını tamamlayan Şeybani'nin doktora eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sürdürdüğü öğrenildi.

Şeybani, 2022 yılında tamamladığı yüksek lisans tezinde "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi" konusunu ele almıştı.

"DOKTORA ÖĞRENCİM BAKAN OLDU"

Şeybani'nin doktora hocası Hasan Aksakal öğrencisinin bakan olmasının ardından sosyal medya hesabından "Doktora öğrencim Esaad Hasan, az önce öğrendim ki Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı olmuş. Ben de derslere iki haftadır niye gelmiyor diye Endonezyalı, Filistinli sınıf arkadaşlarına soruyordum" ifadelerini kullandı.

Aksakal, "Eh, artık "Mazeretim var, gelemiyorum" deyip finallerden kalmaz inşallah… Şaka bir yana, kendisine, çocuklarına ve ülkesine kalıcı bir barış ve huzur diliyorum" diyerek Şeybani'ye başarılar diledi.