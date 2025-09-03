Doğumda yapılan hata bebeği engelli bıraktı! Aileye 1 milyar dolarlık tazminat

Amerika Birleşik Utah'ta bir aile, hastanede yaşanan hatalı bir doğum nedeniyle kızlarının kalıcı olarak engelli kalmasının ardından yaklaşık 1 milyar dolar tazminat kazandı.

Jordan Valley Medical Center West Valley Kampüsü'ndeki doğumda ciddi ihmaller yaşandı. Yargıç, doğumun "bir benzin istasyonu tuvaletinde bile yapılmasının daha güvenli olacağını" söyledi.

Wyomingli Anyssa Zancanella, ilk hamileliği sırasında sağlıklı bir süreç geçirmişti. Ancak 2019'un Ekim ayında ikinci hamileliği felaketle sonuçlandı. Zancanella, doğum zamanı geldiğinde kendi doktorundan uzaktaydı ve eşi Daniel McMichael ile birlikte West Valley Hastanesi'ne koştu. O dönemde hastane Steward Health Care tarafından işletiliyordu.

Dava dosyasına göre, hemşireler Zancanella'ya fazla miktarda doğum uyarıcı ilaç (Pitocin) verdi ve tehlikeli belirtileri görmezden geldi. Dosyada, "Bu hemşireler için doğum yaptırmak ya ilk deneyimdi ya da çok az deneyimleri vardı" denildi.

Doktorlar, sezaryen müdahalesini bir gün geciktirdi. Bu sırada bebek Azaylee oksijensiz kaldı ve beyin hasarı yaşadı. Dava dilekçesinde şöyle belirtildi: "Kadın doğum uzmanı, doğum sürecindeki ciddi risklerin farkında olmasına rağmen anne ve fetüsü yalnız bıraktı."

Bugün 4 yaşında olan Azaylee konuşamıyor, nöbet geçiriyor ve 7/24 bakıma ihtiyaç duyuyor. Uyuyabilmek için anne-babasıyla aynı yatakta yatıyor ve sürekli fiziksel ve mesleki terapiler görüyor.

Anyssa Zancanella mahkemede şunları söyledi:

"Azaylee'nin hayatı çalındı. Hepimizin hayatı çalındı. Kızımız elimizden alındı. O içeride ama dışarı çıkamıyor ve bunu her gün düşünüyorum."

Yargıçtan Sert Eleştiri

Üçüncü Bölge Yargıcı Patrick Corum, kararında hastaneyi sert şekilde eleştirdi:

"Zancanella, bu bebeği hastanede doğurmaktansa bir benzin istasyonu tuvaletinde ya da Afrika'da bir kulübede doğursa daha güvenli olurdu. Burası, onun doğum yapması için dünyanın en tehlikeli yeriydi. O, olması gereken kişi hak ettiği kişi değil; beyin hasarlı bir çocuğun içinde hapsolmuş durumda. Bundan daha büyük bir kayıp olamaz."

Yargıç, aileye 951 milyon dolar tazminat verilmesine hükmetti. Corum, hastane dava sürecine katılsaydı bu rakamın daha da yüksek olabileceğini söyledi.

Ancak bu dev tazminatın ödenip ödenemeyeceği belirsiz. Steward 2024'te iflas etti, tüm hastanelerini sattı, davadan çekildi ve avukatları istifa etti. Corum, "Sanıkların stratejisi adaleti engellemeye çalışmaktan başka bir şey değil gibi görünüyor" dedi.

Ailenin avukatı Jennifer Morales, tazminatın en az yarısının cezai tazminat olarak ödenmesini beklediklerini açıkladı.