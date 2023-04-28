Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Roman vatandaşların umreye uğurlama programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Roman vatandaşların umreye uğurlama programına katıldı. Programda konuşan Erbaş, İslam dininin bütün insanlığa gönderilen en büyük nimet olduğunu belirtti ve umre yolculuğuna gidecek 332 vatandaş için dua edildi. Erbaş ayrıca, deprem sonrası Türkiye genelinde binlerce insanın bir araya gelerek yardıma koştuğunu söyledi. Ramazan ayında, depremde hayatını kaybeden 50 bin 500 vatandaş için, 50 bin 500 hatim okunduğunu da belirtti.