Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşları için harekete geçti! Tahliyeler başlıyor

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar devam ederken, ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçildi. Sudan'da çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden Türkiye'ye tahliyesine karar verildi

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da çatışmalar devam ederken, yabancı ülke vatandaşları da bir bir tahliye ediliyor. Türkiye de, Sudan'daki vatandaşların tahliyesi için harekete geçti.

TAHLİYELER KARA YOLUYLA YAPILACAK

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının yarın tahliye edileceğini duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan Pazar) kara yoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize tahliye edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YOLCULUK 24 SAAT SÜRECEK

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Tahliye edilecek vatandaşlarımızın, 22 ila 24 saat sürmesi öngörülen seyahate uygun olarak, rahat ayakkabı ve kıyafetler tercih etmeleri, su ve gıda dahil, en fazla 8 kilogramlık el bagajının yanı sıra, pasaport ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir."

"VATANDAŞLARIMIZ TOPLANMA NOKTALARINDA HAZIR BULUNMALI"

Vatandaşların toplanma ve hareket noktası olarak kayıtlı iki merkezin belirlendiği bildirilen açıklamada, "1. Yer: Rotana, Al Salaam Otel (Hareket Saati: 06.00), 2. Yer: Nur Camii, Kafuri (Hareket Saati: 06.30), 3. Yer: Wad Medeni (Hareket Saati: 7:30) Bu aşamada tahliye olmak isteyen vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde toplanma noktalarında hazır bulunmaları, Büyükelçiliğimiz Whatsapp gruplarını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri önemle duyurulur." denildi.

ÖLÜ SAYISI 413'E ÇIKTI

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris yaptığı açıklamada, 20 bin civarında kişinin komşu Çad'a geçtiği çatışmalar nedeniyle en az 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 551 kişinin de yaralandığını duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanelere ve diğer ilgili hizmetlere yönelik saldırıları "üzüntü verici" olarak nitelendirirken, yaklaşık bir hafta süren çatışmaların "derhal durdurulması" çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "Bu kınanması gereken şiddet eylemleri, yalnızca sağlık çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda savunmasız durumdaki halkı temel tıbbi bakım hizmetlerinden mahrum bırakıyor" ifadelerini kullandı.