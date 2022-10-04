Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye ile Libya arasındaki hidrokarbon anlaşmasını yok sayan AB'ye sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını duyurması Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü, mutabakatın yasallığının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur. İki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi uluslararası hukuka ve BM'nin temel ilkelerine aykırıdır" denildi.

Resmi temaslarda bulunmak için gittiği Libya'da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamalarda Yunanistan başta olmak üzere bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu anlaşmaya karışamayacaklarını dile getirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ANLAŞMAYA TEPKİ

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano'dan bir açıklama geldi. Spano, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini söyledi. Yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, 2019'da bu mutabakata karşı duruşunu açıkça göstermiştir ve bu konudaki yaklaşımımız değişmedi. 2019'daki Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırası üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor ve yasalara uygun değildir. Yeni anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı fakat bu konuda daha fazla açıklamaya ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN VE MISIR DA TOPA GİRDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının geçerliliği olmadığını iddia ederken Mısır Dışişleri Bakanlığı da Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri'nin Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada Şükri ile Dendias'ın Libya'daki gelişmeleri konuştuğu belirtilirken Dendias da Twitter üzerinden Şükri ile görüştüğünü doğruladı. Dendias, Pazar günü Kahire'ye giderek temaslarda bulunacağını söyledi.

"HİÇBİR KIYMETİ VE ÖNEMİ YOKTUR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise AB ve Yunanistan'ın tepkilerine yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye ile Libya Milli Birlik Hükümeti arasında dün (3 Ekim) imzalanan ve hidrokarbonlar alanında karada ve denizde ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini öngören Mutabakat Zaptı hakkında Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur. İki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi hem uluslararası hukuka, hem de BM'nin temel ilkelerine aykırıdır.

"SAYGI GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Maksimalist deniz yetki alanı talepleriyle ve bu çerçevede yayımladığı ruhsat sahalarıyla sadece ülkemizin değil, Libya'nın da meşru haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan'ın Türkiye-Libya ilişkilerinin daha da ilerletilmesini önleme çabaları sonuç vermeyecektir. AB'nin ise, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine ve samimi diyalogdan kaçan ve uluslararası yargı yollarını tıkayan tutumuna destek olması hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. AB, egemen üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı değildir. Bu nedenle, hem AB'yi hem de AB'ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine uygun olarak devletlerin egemenliklerine ve eşitliklerine saygı göstermeye davet ediyoruz."