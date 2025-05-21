Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'ndan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata Cenin kentine yaptıkları ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası topluma da İsrail'in "cezasızlık zırhının" son bulması için somut adımlar atma çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun aralarında Türk diplomatların da bulunduğu heyete yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir. Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in diplomatlara ateş açmasını en güçlü biçimde kınadı

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail'in "cezasızlık zırhının" son bulması için somut adımlar atmaya davet edildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in diplomatlara ateş açmasını en güçlü biçimde kınadı

İSRAİL'İN CENİN'İ ZİYARET EDEN 35 DİPLOMATA SALDIRISI

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını açıklamıştı. Dik, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı." ifadesini kullanmıştı. İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan diplomatların da yer aldığı belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in diplomatlara ateş açmasını en güçlü biçimde kınadı

İSRAİL, HEYETİN VERİLEN GÜZERGAHA UYMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Diğer yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin'e "koordineli" bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergâh verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergâhı izlemeleri talimatı verildiği öne sürülmüştü. Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilerek, herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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