Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

BAKAN FİDAN, ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Fidan'ın, PKK/YPG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi. Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Beşar Esad eejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türk heyetinin Suriye'ye bir çalışma ziyareti düzenleyeceği belirtilmişti.