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Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, beraberinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Fidan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şara ile görüşmek üzere Şam'a gitti

BAKAN FİDAN, ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Fidan'ın, PKK/YPG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi. Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Beşar Esad eejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türk heyetinin Suriye'ye bir çalışma ziyareti düzenleyeceği belirtilmişti.

Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarırhvz4byzsx:

boş muhabbet şara kimde sen onun ayağına gidiyorsun törörle gelen terörle gider anlayın artık

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıArarat Arat:

amg suriyede yönetim mi var 14 yılın ardında gelinen nokta işit artığı başa geçmesi

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Aman bakanim dikkat, sam tatli derken israil gullesi yemeyin...

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Kurulacak üsleri konuşacaklar

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

gitmişken güneyden suriyeyi işgal eden israillilerede baksınlar ne yapıyorlar

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