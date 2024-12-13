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Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

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Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç ve Deyrizor'u terör örgütlerinden temizlemesi ABD'yi panikletirken, Dışişleri Bakanı Blinken soluğu bugün Hakan Fidan'ın yanında aldı. Bakanlıktaki tarihi zirve başlarken, Blinken dün akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirdi.

ABD PANİKLEDİ

Gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütlerine vurduğu darbe ise ABD'yi ciddi manada panikletti.

Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

BLINKEN'DAN TÜRKİYE ÇIKARMASI

Beşar Esad'ın ülkeden kaçarken terör örgütü PKK/PYD'ye bıraktığı Münbiç ve Deyrizor'da kontrolü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun bu hamlesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken soluğu Türkiye'de aldı.

Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

TARİHİ ZİRVE İÇİN BAKANLIĞA GELDİ

Dün akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Blinken bugün ise Hakan Fidan ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na geldi.

Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

GÖZLER VERİLECEK MESAJLARDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı. Tarihi zirvede tarafların hangi mesajları vereceği ve ne gibi adımların atılacağı merak konusu olurken milyonlar gözünü Ankara'daki bu toplantıya çevirmiş durumda.

TELEFON TRAFİĞİ

Fidan ve Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefon görüşmeleri yapmıştı.

Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBabilya :

Katillerin ülkemizde ne işi var.

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Haber YorumlarıKarahanci Karahanci:

Hayati derecede önem taşıyan mevzulara babacan tavırlarla çözüm bulmak gerekir.

Yorum Beğen6
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