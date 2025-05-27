Hakan Fidan, Lavrov ile bir araya geldi: Avrupa'nın müzakereleri baltalama denemelerini görüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

"LİDERLERİMİZ ARASINDA SAĞLAM BİR İLİŞKİ VAR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ardından yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Sayın Lavrov'a teşekkürlerimiz sunuyorum. 1 yıl aradan sonra Moskova'da bulunmaktan memnunum. Dün önemli görüşmelerimiz oldu. Sayın Putin ile görüştük. Ziyaretim çok boyutlu ilişkilerimizi ele almamızı sağladı. Bugün de Sayın Lavrov ile bölgesel, ikili ilişkileri küresel sorunları ele alma şansımız oldu.

Türkiye, Rusya arasındaki ilişkileri bölgenin istikrarı için her zamankinden daha önemli bir rol oynuyor. Liderlerimiz arasında sağlam bir ilişki var. Bu iletişim ilişkilerimizi sonuç odaklı yürütmemizi sağlıyor. Rusya ile son derece önemli bağlarımız var. Akkuyu'nun bir an önce faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. İkili ilişkilerimiz derinleştirme çabasındayız.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Sayın Putin bizzat yetkilendiriği bir heyeti İstanbul'a gönderdi. Görüşmelerde mutabık kalınan takasın tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Sayın Erdoğan'ın tüm taraflara söylediği gibi Türkiye her türlü desteği vermeye hazır. Karadeniz'de güvenliğe verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdim.

SURİYE

Yaptırımların kaldırılması yönünde aldırılan kararlar çok önemli. Cumhurbaşkanımız ile yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Tüm bu konuları bugün ele alma imkanımız oldu. Suriye halkının refaha kavuşması için çaba harcamaya devam edeceğiz. Taraflar, 10 Mart mutabakatını uygulamalı.

"MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ"

Dün yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu önemli konuları gündeme getirdik. Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bir netice ile sonuçlanması önem kazanmakta.

Esir takası tamamlandı. Karşılıkla şartların gönderilmesi konusunda da hazırlıklar sürüyor. Sayın Putin ile Akkuyu nükleer santralinin inşası ile ilgili süreçte karşılaşılan aksaklıklar gündeme geldi. Sayın Putin'in bu konuyu ne kadar yakından takip ettiğiniz bir kez daha görmüş oldu.

BOTAŞ ve Gazprom arasında devam eden görüşmeler var. Bu konuda da Putin'in desteğini istedik. Verimli bir görüşme oldu. Biz ev sahipliğine her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Bu dünya barışı için bir görev. Cumhurbaşkanımız savaşın başından beri güçlü barış çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Putin mutabık kaldıkları noktalarda gündemleri birlikte ilerletebilmekteler. Bizler bakanlar düzeyinde iki lider tarafından ortaya konan iradenin somut şekilde hayata geçirilebilmesi için çalışmaya devam ediyoruz.

"TÜRKAKIM'A SALDIRI İHTİMALİ YOK"

Biz gerek Rus gerek Ukraynalı meslektaşlarımızla TürkAkım konusunda temas halindeyiz. Saldırı ihtimali olunca Rus dostlarımız bize bildiriyor, biz de durumu Ukrayna tarafı ile koordine ediyoruz. Şu ana kadar bir sorun yaşanmadı."

LAVROV: TÜRK DOSTLARIMIZA BAŞVURABİLİRİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlıkları olarak koordinasyon halindeyiz. Rus turistler Türkiye'yi tercih ediyor. Geçtiğimiz sene bir rekor kırıldı. Orman yangınları ile mücadele önemli bir işbirliğimiz olabilir. Uluslararası konulardaki yaklaşımlarımızı teyit ettik. Suriye konusunda temas halindeyiz. Gazze'de olup bitenlerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Rusya ve Türkiye olarak Filistin devletinin kurulmasından yanayız. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bölgedeki ülkeler ile temas halinde olacağız.

Tek bir sesle hiçbir ateşkes olmayacak. Trump hemen ateşkes yapın diyor, Macron da destekliyor ama Fransa Ukrayna'ya silah sevkiyatını devam ettiriyor. Sayın Trump sonuç odaklı birisi. Trump, Avrupa'dan İstanbul'daki müzakere süreci gibi barış çabalarını baltalama teşebbüsleri görüyorsa farklı açıklamalar yapacaktır.

Biz Avrupa ile yeniden müzakerelere hazırız. Avrupa'nın müzakere sürecini baltalama denemelerini ben de görüyorum. Avrupa'da endişe hali var. Bu savaşı devam ettirecekleri gücü olmadıklarının farkındalar. Avrupa kıtasında iktidara gelen şahısların ne kadar az yetenekli olduğunu görüyoruz. Kiev rejimi Avrupa'nın olanaklarını kullanarak Rusya'nın sivil ve askeri tesislerine saldırıyor. Fransa'nın mottosu eşitlik, kardeşlik ve özgürlük. Bu mottoya göre hareket etmeliler.

Ukrayna ile müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvurabiliriz. Şubat ayında Antyalya'da sayın Fidan'ın da katılımıyla Suriye Dışişleri Bakanı ile bir görüşmemiz oldu.

LAVROV: SURİYE'DE ÖNCELİĞİMİZ SİVİLLER

Bizim Suriye'de önceliğimiz yeniden bir savaşın başlamaması ve şiddet sarmalının devam etmemesi. Şara'nın iktidarı almasından sonra yaptırımların kaldırılmasını savunmuştuk. Trump'ın böyle bir adım atmasını takdir ediyoruz çünkü sivil halk zarar görüyordu."