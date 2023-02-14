Deprem sonrası ulusal yas ilan edilen Arnavutluk'ta halk, hayatını kaybedenleri andı

Arnavutluk'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 günlük ulusal yas ilan edildi. Ülkedeki devlet kurumları ve kamuya açık alanlardaki bayraklar yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Başbakan Edi Rama taziye mesajı yayımlarken; halk ise meydanlarda toplanıp mum yakarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı andı.

Türkiye, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında yasa boğuldu. 10 ilimizde büyük yıkım yaşanırken birçok ülke de başsağlığı mesajı yayınlayıp arama kurtarma ekiplerini ülkemize gönderdi. Arnavutluk'ta da hükümetinin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'deki depremler nedeniyle bir gün ulusal yas ilan edildi. Devlet kurumlarındaki ve NATO karargahındaki bayraklar yarıya indirildi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDILAR

Arnavutluk meclisinde ise olağan genel oturumun açılışında Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinden hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Halk ise meydanlarda bir araya gelerek depremde hayatını kaybedenler için mum yaktı. Türkiye- Arnavutluk Dostluk Hastanesi'nin bahçesinde ise mumlardan Ay-Yıldız yapıldı.

"ARNAVUTLUK, TÜRKİYE'NİN YARDIMLARINI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK"

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, sosyal medya hesabından, cumhurbaşkanlığı binası önündeki Arnavutluk bayrağının yarıya indirilmiş fotoğrafını paylaşarak, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen depremlerden etkilenen ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını ve onlar için dua ettiklerini ifade etti. Begaj, "Arnavutlar, 29 Kasım 2019'da Arnavutluk'ta meydana gelen depremde Türkiye'nin yardımlarını hiçbir zaman unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN RAMA DA ANDI

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da sosyal medya hesabından Bakanlar Kurulu binasındaki bayrağın yarıya indirilmesine ilişkin fotoğraf paylaştı. Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabında Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bir klip yayımladı. Klipte, birçok ülkede bayrakların yarıya indirildiği görülüyor. Edi Rama, Başbakanlık Ofisi'nin balkonunda depremde hayatını kaybedenleri mum yakarak andı.