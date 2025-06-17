Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran MOSSAD karargahını vurdu

İran ve İsrail arasında çatışmalar 5 gündür tüm şiddetiyle devam ederken, MOSSAD karargahının İran ordusu tarafından vurulduğu öğrenildi.

DEMİR KUBBE ETKİSİZ KALDI, MOSSAD KOMPLEKSİ VURULDU

İsrail'in kalbine inen bu darbeyle birlikte, "demir kubbe" bir kez daha etkisiz kaldı. İran Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Glilot bölgesindeki askerî ve istihbarî tesisleri hedef aldı. Yerel kaynaklar Askerî İstihbarat (Aman) birimi ve MOSSAD'a ait yapıların bulunduğu kompleksin vurulduğunu teyit etti.

BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU, HASAR CİDDİ

Saldırının ardından bölgede büyük bir patlama meydana geldi. İsrail'in "gizlilik kararı" uyguladığı ancak hasarın ciddi olduğu bildirildi.

Haaretz gazetesi, saldırıya uğrayan yerin "askerî birim ve istihbarat yapıları barındıran Glilot karargâhı" olduğunu aktardı.