Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey'de kentinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

2026 NATO ZİRVESİ HANGİ ŞEHİRDE OLACAK?

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularına binaen de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı2026 NATO Zirvesi'nin hangi şehirde düzenleneceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

"ZAMAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı şu şekilde: "Bundan önceki İstanbul'da olmuştu. İlgili arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Belki de önümüzdeki hafta içerisinde bunun kararını veririz. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Daha önce İstanbul'da yaptığımız bu zirvemizi bu defa yapacağımız toplantıdaki vereceğimiz kararla inşallah NATO Genel Sekreterliği'ne bildireceğiz."