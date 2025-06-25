Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
Haber Videosu

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2026 NATO Zirvesi'nin hangi şehirde düzenleneceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Belki de önümüzdeki hafta içerisinde bunun kararını veririz. Zaman kaybına tahammülümüz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey'de kentinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?

2026 NATO ZİRVESİ HANGİ ŞEHİRDE OLACAK?

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularına binaen de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı2026 NATO Zirvesi'nin hangi şehirde düzenleneceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?

"ZAMAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı şu şekilde: "Bundan önceki İstanbul'da olmuştu. İlgili arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Belki de önümüzdeki hafta içerisinde bunun kararını veririz. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Daha önce İstanbul'da yaptığımız bu zirvemizi bu defa yapacağımız toplantıdaki vereceğimiz kararla inşallah NATO Genel Sekreterliği'ne bildireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm

İsrail ordusundan panik yaratan çağrı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor

Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçeli eski isimle anlaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.