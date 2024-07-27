Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

ERDOĞAN: BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Erdoğan, şunları söyledi: "Millet olarak neredeyse her gün bölgemizde patlak veren yeni bir krizle uyanıyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yıldır devam ediyor. Batılı savaş baronları dışında kan deryasından kazançlı çıkan olmadı. Biz ise barış ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. İki komşumuz arasında dengeli politika izleyerek bu ateşin Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk.

"NETANYAHU'NUN YALANLARINI ALKIŞLAMAK ABD İÇİN BÜYÜK BİR AKIL TUTULMASI"

Aynı durum Gazze'de de geçerli. 7 Ekim'den beri Türkiye zulme karşı durarak insanlığın vicdanı oldu. Kimin ne dediğine bakmadan Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. Bütün uluslararası toplantılarda İsrail'in katliamlarını gündeme getirdik. Batı dünyası bu süreçte çok kötü bir sınav verdi. Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil görüntüleri hepimiz seyrettik. İnsanlık adına biz utandık. Yemek kuyruğuna bekleyen insanları, öldürülen bebekleri düşündükçe büyük bir mahcubiyet yaşadık. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını alkışlamak ABD için büyük bir akıl tutulmasıdır.

"ABBAS'I DAVET ETTİK AMA GELMEDİ"

Ülkemizde bazı siyasi partiler diyor ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun.' Size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi. Biz Filistin halkının adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz.

Temsilciler Meclisi dışında binlerce insan bunları lanetliyor. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceğini kim garanti edebilir. Bunun için her fırsatta Türkiye her alanda kendi kendine yeter durumda olmak zorundadır diyoruz. Tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz.

"EVLATLARIMIZA TERÖR TEHDİDİ OLMAYAN BİR ÜLKE TESLİM ETMEKTE KARARLIYIZ"

Son 22 yılda iddiamızı hayata geçirmek için çok çalıştık. Ekonomide yılda ortalama 5,5 büyüme kaydettik. Satın alma paritesine göre ülkemizi dünyada 11.sıraya çıkardık. Dışa bağımlılığımız yüzde 20 seviyesine indi. Yıllık 5,5 milyar dolardan fazla savunma ürünü ihracatı gerçekleştiriyoruz. Terör örgütlerinin mevcudiyetlerini sınır içinde önemli ölçüde bitirdik, sınır dışında teröristlere nefes aldırmıyoruz. Evlatlarımıza terör tehdidi olmayan bir ülke teslim etmekte kararlıyız.

"ENFLASYONUN ATEŞİ DAHA HIZLI DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"

Merkez Bankası rezervlerimiz tarihimizin hiçbir döneminde görmediğimiz hızla artıyor. Risk primi 260 puanın altına düştü. Siyasi sebeplerle alındığımız gri listeden çıktık. Enflasyonun ateşi daha hızlı düşmeye başlayacak. 2 yılda fiyat balonu oluşan sektörlerde dengelenme oluşmaya başladı. İşsizlik oranı bir önceki yıla oranla 1,1 puan azaldı.

Türkiye'ye düşmanlık besleyenlerin oyunlarına gelmeyin. Türk ekonomisi bu dönemi atlattıktan sonra hedeflerine çok daha hızlı koşacak."