Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi dünya basınında böyle yankı buldu: Bir kez daha ispatladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elde ettiği seçim zaferi, dünya basınında da geniş yer buldu. İngiltere'de BBC, "Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı" değerlendirmesinde bulunurken, Alman basınında ise "Ebedi Erdoğan" başlığı kullanıldı. Fransız basınında, Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğine vurgu yapılırken, İspanyol basınında ise "Erdoğan, bu pazar günü rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça mağlup etti" denildi.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylamasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında mutlak zaferle çıktı. Erdoğan'ın galibiyeti dünya basınında da geniş yer buldu.

BBC: ERDOĞAN BİR KEZ DAHA KANITLADI

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İstanbul ve Ankara'da vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve sokaklarda Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamaya başladığını kaydetti. Erdoğan'ın ilk açıklamasında seçmenlere teşekkür ettiği ifadelerinin yer aldığı haberde, "Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı." değerlendirmesine yer verildi.

GUARDİAN: BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBETMEK ERDOĞAN İÇİN GERİLEMEYE NEDEN OLMADI

The Guardian gazetesinin haberinde önemli büyük şehirlerde birinci olmamasına rağmen Erdoğan'ın zafer kazandığına işaret ederek, "Türkiye'nin önemli büyük şehirlerini kaybetmek Erdoğan için gerilemeye neden olmadı." ifadeleri kullanıldı. Erdoğan'ın sonuçların ortaya çıkmasının ardından İstanbul'da halka seslendiğini hatırlatan The Guardian, Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğini kaydetti.

ALMANYA: EBEDİ ERDOĞAN

Almanya'nın kamu yayıncıları ARD ve ZDF'nin ana haberlerinde Türkiye'deki seçimin sonucu ilk haber olarak verildi. ZDF'nin haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığı ifade edildi ve Türkiye'deki muhabirine canlı bağlanılarak son durum aktarıldı.

ARD'nin haberinde de 5 yıllık görev süresi için seçimleri kazandığı vurgulanan Erdoğan'ın "seçimin kazananın 85 milyon olduğu" yönündeki sözlerine yer verildi. Kamu yayıncısı ARD'nin muhabiri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı yaparak, Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağını aktardı.

Bild gazetesi, "Türkiye'deki seçimde Erdoğan önde" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın kamuoyunun karşısına çıkarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu tamamladık. Halkıma, bize bir demokrasi şöleni yaşattığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmasına yer verildi.

Frankfurter Rundschau gazetesi seçimi, "Türkiye'de ikinci tur seçim. Erdoğan kutluyor, Kılıçdaroğlu yenilgiyi kabul ediyor" başlığıyla manşetten duyurdu.

Spiegel de "Ebedi Erdoğan" başlığını kullandığı haberinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçimini kazandığı belirtildi ve bunu nasıl başardığı analiz edildi.

FRANSA: TÜRKİYE'Yİ 5 YIL DAHA YÖNETECEK

Fransız basındaki haberlerde, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun galibi olduğuna yer verildi. Fransız 24 kanalı, gün içinde bültenlerinde seçimin ikinci turuna geniş yer ayırdı, ikinci tura ilişkin özel yayın yaptı.

Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı elde ettiği zaferle yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini yazdı.

Fransız BFMTV kanalının haberinde, 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın seçimin ikinci turunda yeniden cumhurbaşkanı seçildiği, Türkiye'yi 5 yıl daha yöneteceği kaydedildi. Haberde, Erdoğan'ın İstanbul'da coşkulu kalabalığın karşısında yaptığı konuşmada, Türk milletinin 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu kendilerine tevdi ettiğini söylediği aktarıldı.

İTALYA: 2028'E KADAR GÖREVDE KALACAK

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, "Türkiye'de Erdoğan, seçimin 2. Turunu oyların yüzde 52'sini alarak, cumhurbaşkanlığını teyit etti" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını duyurdu.

La Repubblica gazetesi de seçim sonucunu "Türkiye'de seçimler: Erdoğan kazanıyor. Muhalefetin hayalleri paramparça" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya geldiği belirtilirken, "Erdoğan'ın ikinci turda sağlam bir çoğunluk elde etmeyi başardığı" değerlendirmesi yapıldı.

La Stampa gazetesi de "Türkiye'de İkinci Tur: Erdoğan kazandı" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan 2028'e kadar iktidarda kalacağı ve sokaklarda kutlamaların yapıldığı belirtildi.

İtalyan ANSA ajansı da Türkiye'deki seçimin ikinci turuna ilişkin haberini, "Erdoğan seçimleri yüzde 52 oranla yeniden kazanıyor" başlığıyla manşetten duyurdu.

Rainews24 kanalı "Erdoğan yeniden seçildi. 2028'e kadar görevde kalacak." başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini aktardı.

İSPANYA: RAKİBİNDEN 2 MİLYON OY FAZLA ALDI

İspanyol La Vanguardia gazetesi, seçim haberini "Erdoğan 5 yıl daha iktidarda kalacak" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 2 milyon oy fazlasıyla toplam oyların yüzde 52'sini aldığı vurgulandı. Yapılan yorumda, "Recep Tayyip Erdoğan, bu pazar günü rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça mağlup etti. Sandıklarda açılan oyların yüzde 98'ine göre, mevcut cumhurbaşkanı muhalefet adayından iki milyon daha fazla oyla pozisyonunu bir kez daha onaylattı. Yaklaşık yüzde 85 ile seçimlere katılım bir kez daha çok yüksek oldu." denildi.