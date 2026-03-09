Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü.

PEZEŞKİYAN'DAN ERDOĞAN'A TELEFON

İran'da 4 Mart'ta ateşlenen füzenin Hatay'a düşmesinin ardından yine gerilimi artıracak bir olay yaşandı. İran'dan ateşlenen füze bu sefer Gaziantep'te düşürüldü. Türkiye'den sert açıklamalar gelirken İran tarafı ilk somut adımı attı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

İran medyasında geçen haberlerde, Pezeşkiyan, İran'ın Türkiye'ye füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaları reddetti Bunun komşu ülkeler arasında ayrılık yaratmayı amaçlayan düşman girişimleri olduğunu savundu.

"ORTAK EKİP KURULSUN" ÖNERİSİ

Erdoğan ise Minab'daki okul trajedisini kınarken, hayatını kaybeden Ali Hamaney için taziyelerini iletti ve İran'ın yeni Yüksek Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney için başarılar diledi. Ayrıca Türkiye'nin gerilimi azaltmaya kararlı olduğunu belirterek, Ankara'nın İran ile karşı karşıya gelmeyi hiçbir zaman düşünmediğini vurguladı. Pezeşkiyan da Türkiye'de düşürülen füzelerle ilgili ortak bir ekip kurulmasını önerdi.

İRAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NDE

Olaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin konuya ilişkin tepkisi dile getirildi.

İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZE GAZİANTEP'TE DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO Sözcüsü Allison Hart da, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hart, "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.