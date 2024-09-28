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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin ardından Lübnan'da da katliama girişen İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL, NASRALLAH'I ÖLDÜRDÜ

Gazze'de geçtiğimiz seneden bu yana katliama devam eden İsrail ordusu, Lübnan'da da saldırılarının dozunu artırdı. Son olarak dün düzenlenen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeliHizbullah lideri Hasan Nasrallah

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "LÜBNAN" AÇIKLAMASI

Bölgede tansiyon tırmanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. İsrail'in katliamının kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e de harekete geçme çağrısı yaptı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır. İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir.

"İSRAİL'İN CİNNET SİYASETİNİ YAYMA GİRİŞİMİNE ARTIK 'DUR' DENİLMELİ"

Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail hükûmeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta; tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır. İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmelidir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E "HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz. İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olmayı sürdüreceğiz. İsrail'in, Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor; saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli
Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (15)

Doğrucu:

Dondurmalı manda yoğurdu var yenmi :))

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Zübükzade:

Memleket sorunlarını çözdü hamd olsun sıra dış ülkelerde ki sorunları çözmeye geldi nasıl olsa memlekette herkes mutlu kimsenin derdi kalmadı maşallah

25
11
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VEFA:

Valla post pahalı, yerine yenisi de konmuyor. Rasyonel düşünen ülkeler bırakınız hareketi, seslerini bile çıkarmıyor!.. Bu nedenle çok beklersiniz!...

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Mehmet Yarba:

Katili, katilin yandaşına şikayet ediyorsunuz Başkanım !

13
1
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Hamit Gündoğdu:

Şunu bilin artık son iki yorum daha yazdım ve yayinlamadiniz.. bende eğer ki yayinlamazsaniz aklı selim düşünmeyen sizlere bir daha yorum yazmayacağım..

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Emre Özcan:

Hala daha BM ye seslenmesine hayretle bakıyorum Gazze yok oldu milyonlarca insan öldü BM ne yaptı

6
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Ömer:

Seni takan yok, dinleyen yok.

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Mülayim sert:

İyide arının yuvasına çomak sokar sürekli rahatsız eder canını yakarsan sokmasını göze alacaksın Hamas ve Hizbullah İsrail'i yok etmekle tehdit edip saldırmasa İsrail kimseye karışmıyordu

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5
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Mh Sn:

İşte dünya lideri memleket meselelerini çözmeden uluslararası meselelere ayar veriyor, bravo

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Ömer:

Reis bırak bu boş işleri ülkede 3 gün milli yas ilan et, Erbaşa söyle bütün camilerde sela okutsun ardından gıyabi cenaze namazını kılalım.

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1
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