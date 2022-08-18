Çin, 51 savaş uçağı ve 6 gemiyle Tayvan'ı ablukaya aldı! Adanın hava savunma sistemleri aktif hale getirildi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a ziyaretinin başlattığı gerilim devam ediyor. Pelosi'nin ardından ABD senatörü Ed Markey'inde Tayvan'ı ziyaret etmesi nedeniyle Çin yeni bir tatbikat başlatarak Ada'yı 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisiyle ablukaya vardı. Bunların 25'inin orta çizgiyi geçtiği aktaran Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin aktif hale getirdiklerini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti esnasında başlayan Çin-Tayvan gerginliği devam ediyor. Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Çin ordusu, Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü. Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

YENİ TATBİKAT BAŞLATIP TAYVAN'I ABLUKAYA ALDILAR

Pelosi'nin ziyaretinden 12 gün sonra Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki yeni bir ABD Kongre heyetinin Tayvan'ı ziyaret etmesi nedeniyle Çin yeni bir tatbikat başlattı.

51 SAVAŞ UÇAĞINI VE 6 GEMİ TAYVAN'IN SAHASINA GİRDİ

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" (ADIZ) girdiğini duyurdu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF HALE GETİRİLDİ

Bu uçakların 25'inin de orta çizgiyi geçtiği aktarıldı. Çin'in hareketlerini takip ettiklerini bildiren bakanlık, "Tarafımızca sinyal karıştırıcı devreye sokulmuş, hava sahasına ihlal yapan uçaklara uyarı gönderilmiştir. Hava savunma sistemleri aktif hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bu sistemler arasında Sky Bow III uçaksavar ve 35 mm Çift Namlulu Uçaksavar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık bir önceki gün yaptığı açıklamada, Çin'a ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin ADIZ'e girdiğini duyurmuş ve uçaklardan 5'inin orta çizgiyi geçtiğini bildirmişti.

PEKİN, "TEK ÇİN İLKESİNİ" VURGULUYOR

Ziyaretler, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisine yol açıyor. Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.