Çin'den İran'a 'Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNİN EGEMENLİĞİ, GÜVENLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Vang, Kuveytli mevkidaşı Es-Sabah ile görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının tetiklediği bu savaşın tüm taraflara zarar verdiği ve asla yaşanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli, masum sivillere ve askeri olmayan hedeflere yönelik her saldırı kınanmalı." dedi.

Çin'in Körfez ülkelerinin diyalog ve müzakerelere yönelik çağrılarını takdir ettiğini dile getiren Vang, "Ateşkesin sağlanarak çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması acil öncelik olmalı." ifadesini kullandı. Bakan Vang, Çin'in barışa yönelik çabalarını sürdüreceğini, bu amaçla bölge ülkelerine gönderilen Orta Doğu Özel Temsilcisi Cay Cün'ün halihazırda temaslara başladığını kaydetti.

Vang Yi

"TEMEL ÇÖZÜM, HERKESİN ULUSLARARASI HUKUKA UYDUĞU DOĞRU YOLA DÖNMEKTİR"

Bahreynli mevkidaşı ez-Zeyani ile görüşmesinde de Çin'in Körfez bölgesinde hızla yükselen gerilimden derin endişe duyduğunu belirten Vang, "Askeri operasyonlara derhal son verilmeli ve çatışmanın daha fazla yayılması önlenmeli. Bu tıkanıklığı aşmanın yolu en kısa zamanda diyaloğa ve müzakerelere dönmek ve barışı tesis etmek için çaba göstermektir. Temel çözüm, herkesin uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına uyduğu doğru yola dönmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, Çin'in, Körfez ülkelerinin stratejik ortağı ve sorumlu bir büyük ülke olarak çatışmaların sonlandırılmasını ve barışın tesis edilmesini etkin şekilde desteklediğini, Körfez bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini vurguladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.